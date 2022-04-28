Гепатит неизвестной этиологии выявлен в 12 странах

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что в 12 государствах ЕС медики зафиксировали заболевание гепатитом неизвестного происхождения.
Кириакидес отметила, что в Европе весьма обеспокоены и внимательно наблюдают за сложившейся ситуацией. Так, по данным на 25 апреля, врачи подтвердили диагноз примерно у 40 пациентов в 12 странах Европы. Она добавила, что заболевшие — это дети в возрасте от 1 месяца до 16 лет.
Первые случаи гепатита неизвестной природы были зафиксированы ВОЗ в середине апреля в Испании, Великобритании и Ирландии. Специалисты уточняли, что лабораторных исследования не обнаружили вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, но при том в нескольких случаях удалось обнаружен коронавирус SARS-CoV-2 или аденовирус.