Гепатит неизвестной этиологии выявлен в 12 странах

Кириакидес отметила, что в Европе весьма обеспокоены и внимательно наблюдают за сложившейся ситуацией. Так, по данным на 25 апреля, врачи подтвердили диагноз примерно у 40 пациентов в 12 странах Европы. Она добавила, что заболевшие — это дети в возрасте от 1 месяца до 16 лет.