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2 часа назад

Гепатит неизвестной этиологии выявлен в 12 европейских странах

Мир новостей

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что в 12 государствах ЕС медики зафиксировали заболевание гепатитом неизвестного происхождения.

Гепатит неизвестной этиологии выявлен в 12 странах
Фото: PixabayPixabay

Кириакидес отметила, что в Европе весьма обеспокоены и внимательно наблюдают за сложившейся ситуацией. Так, по данным на 25 апреля, врачи подтвердили диагноз примерно у 40 пациентов в 12 странах Европы. Она добавила, что заболевшие — это дети в возрасте от 1 месяца до 16 лет.

Первые случаи гепатита неизвестной природы были зафиксированы ВОЗ в середине апреля в Испании, Великобритании и Ирландии. Специалисты уточняли, что лабораторных исследования не обнаружили вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, но при том в нескольких случаях удалось обнаружен коронавирус SARS-CoV-2 или аденовирус.

Болезни и лекарства,Стелла Кириакидес,ВОЗ,ЕС,
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