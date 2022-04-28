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1 час назад

Язык женщины стал желтым и «волосатым» из-за редкого заболевания

Lenta.ru

Язык жительницы США стал казаться «волосатым» и желтым из-за редкого неизлечимого заболевания — синдрома горящего рта. Об этом сообщает The Sun.

Язык женщины стал желтым и «волосатым» из-за редкого заболевания
Фото: Кадр: The SunКадр: The Sun

Когда 24-летняя женщина по имени Алисса заметила покалывание в языке, она проигнорировала это ощущение. Спустя несколько недель после появления симптомов покалывание превратилось в жжение, которое распространилось на щеки и десны. Американка начала ощущать сухость во рту, у нее болели зубы, облезала и кровоточила кожа. Кроме того, она чувствовала странный металлический привкус.

Алисса обратилась к врачу, и тот диагностировал у нее синдром горящего рта, также известный как глоссалгия. Эта болезнь неизлечима, но женщине прописали специальное полоскание, чтобы облегчить боль. Средство не помогло, и ей пришлось справляться с неприятными ощущениями самостоятельно.

Алисса устала от людей, которые думают, что она симулирует редкую болезнь. Многие из них считают, что она преувеличивает страдания. Женщина утверждает, что в действительности не может отвлечься от боли даже во сне.

«Я начала задумываться, стоит ли вообще жить, раз я постоянно просыпаюсь как в ночном кошмаре», — подчеркивает она.

Синдром горящего рта — состояние, при котором пациент ощущает боль и дискомфорт во рту. Часто пациенты жалуются на покалывание или жжение, которое распространяется на весь рот, включая язык и губы. Эта болезнь чаще встречается у женщин, и ее часто диагностируют после менопаузы. Точная причина появления синдрома неизвестна, из-за чего он плохо поддается лечению.

Ранее сообщалось, что в США вылечили обладательницу черного волосатого языка. Как сообщило издание Science Alert, редкое заболевание развилось у нее из-за приема антибиотика. «Волосы» на самом деле являются воспаленными нитевидными сосочками, из которых состоит поверхность языка.

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