Инфекционист рассказал, как правильно снять клеща

В первую очередь люди не должны забывать о профилактике заболеваний, которую переносят клещи и профилактики укуса клещей. Эти насекомые очень медленные, чтобы присосаться им нужно несколько часов. О том, как снять клеща с тела, рассказал «ФедералПресс» главврач медицинского центра «Лидер Медицина», инфекционист Евгений Тимаков.

Фото: freepik.com freepik.com

«У клещей сейчас будет активный период – май и июнь. Когда они пытаются напиться крови и воспроизвести потомство, поэтому сейчас, когда мы ходим в леса, поля, парки, где есть дикие животные, в том числе мыши и белки, на которых животные также переезжают, нужно обязательно надевать высокие сапоги», – рассказал инфекционист.

Кроме того, не стоит забывать и про цвет одежды. Нужно надевать одежду светлых оттенков, закрывать плотно рукава, ноги, голову обвязать платком или надеть панаму. Часто нужно себя осматривать.

«Если клещ все же начал присасываться, то он еще не успел выпустить свою слюну, то риск заболеть минимальный. Его нельзя пугать, если он присосался. Иначе он выпустит через рот содержимое своего желудка, а различные вирусы у клеща размножаются как раз там в желудке», – отметил врач.

Нельзя мазать клеща маслом и убивать его снаружи. Нужно сделать все, чтобы он не перемешал свою слюну с кровью человека.

«Самый лучший способ – купить дешевое копеечное средство – петельки или лопаточки, которые продаются в зоомагазинах и аптеках, иметь ее под рукой, чтобы правильно удалить клеща», – рекомендовал Тимаков.

Это место стоит обязательно обработать антисептиком. Снятого клеща нужно передать в лабораторию.