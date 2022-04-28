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1 час назад

Онкологи назвали пять провоцирующих развитие рака печени привычек

Lenta.ruиещё 5

Известные врачи-онкологи в статье для издания ETNT назвали пять провоцирующих развитие рака печени привычек. По их словам, анаболические стероиды и незащищенный секс, в числе прочего, могут привести к негативным последствиям.

Онкологи назвали пять провоцирующих рак печени привычек
Фото: UnsplashUnsplash

Так, основной привычкой, провоцирующей развитие опасного недуга, по словам врачей, является злоупотребление крепкими напитками.

«Большое количество алкоголя может привести к повреждениям печени, в том числе к циррозу или рубцеванию. В свою очередь, это увеличивает вероятность развития рака печени», — уточнил Родрих Шварц, доктор медицинских наук, директор Центра опухолей печени и поджелудочной железы Розуэлл-Парка.

Второй причиной развития страшного заболевания, по мнению экспертов, может стать бесконтрольный прием анаболических стероидов. Так, например, по словам врача спортивной медицины доктора Боба Голдмана, который написал отчет о случае, опубликованный журналом Американской остеопатической ассоциации, развитие рака печени у ряда спортсменов было связано с употреблением именно анаболических стероидов.

Как бы странно ни звучало, но именно незащищенный секс врачи назвали третьей возможной причиной возникновения рака печени. Исследования Американского онкологического общества выявили, что хроническое инфицирование вирусом гепатита В (HBV) или вирусом гепатита С (HCV) приводят к циррозу печени, что впоследствии может привести к более опасному заболеванию.

Курение и избыточный вес также могут быть факторами, провоцирующими развитие рака печени. Питер Кэмпбелл, доктор философии, стратегический директор по исследованию рака пищеварительной системы Американского онкологического общества пояснил, что правильное питание, физическая активность и здоровый вес являются отличной профилактикой различных заболеваний, в том числе диабета второго типа или рака печени.

Ранее группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что листовая зелень поможет снизить риск сердечных заболеваний и нормализует давление.

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