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1 час назад

Что будет, если проглотить яд змеи

Газета.Ruиещё 1

Ветеринарный врач-герпетолог Ян Ермолов рассказал "Вечерней Москве", что при укусе ядовитой змеи, пока человек находится в сознании, необходимо вызвать скорую помощь. Его должны срочно реанимировать и провести детоксикацию, которая делается с помощью капельницы.

Что будет, если проглотить яд змеи
Фото: DepositphotosDepositphotos

В первые секунды после укуса можно отсосать яд змеи. Ермолов указал, что, если вы случайно проглотили яд, то с человеком ничего не случится. Яд змеи под воздействием ферментов расщепляется.

Ермолов уточнил, что яд представляет опасность, когда попадает в центральный кровоток.

Герпетолог также указал, что врачи должны выяснить, нет ли у пациента аллергий на лекарственные компоненты и на сам яд.

Ранее сообщалось, что ядовитую змею нашли на детской площадке в Москве.

Болезни и лекарства,
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