Почему людям старше 60 лет опасно принимать аспирин ежедневно

Ведущая группа американских экспертов рекомендует лицам старше 60 лет не принимать аспирин для профилактики инфаркта или инсульта. Эта рекомендация основана на новых данных, свидетельствующих о том, что вред от ежедневного приема аспирина перевешивает любую пользу для здоровых взрослых людей.

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Крупное метаисследование, опубликованное в 2019 году, обобщило результаты нескольких клинических испытаний, которые показали, что повышенная частота желудочно-кишечных и мозговых кровотечений при ежедневном применении аспирина перевешивает минимальную пользу для здоровья сердца у здоровых взрослых.

Так, Служба профилактической медицины США (USPTSF) официально обновила свои общие рекомендации и рекомендовала не начинать ежедневный прием аспирина лицам старше 60 лет, если у них нет предшествующих проблем со здоровьем сердца. USPTSF - это независимая группа экспертов в области здравоохранения, которая уже более 40 лет предлагает правительству США рекомендации по профилактике заболеваний.

Важно отметить, что люди, уже принимающие аспирин, не должны прекращать прием препарата без консультации с врачом.