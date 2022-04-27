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1 час назад

Кардиологи рассказали, как снизить уровень холестерина в организме

Вечерняя Москва

Кардиологи назвали способы быстро снизить уровень холестерина. По словам специалистов, проблем с сердцем помогут избежать две простые вещи: здоровое питание и спортивные нагрузки, передает МИР 24.

Кардиологи рассказали, как снизить уровень холестерина
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первым делом стоит пересмотреть свой рацион питания и сформировать полезные пищевые привычки. Например, включить в рацион оливковое масло, рыбу, овощи, бобовые и цельные злаки, отказаться от переработанных продуктов. Уровень сахара в крови повышают продукты с большим числом рафинированных углеводов.

"Из-за этого возрастает риск развития ожирения и диабета. Насыщенные жиры, которые содержатся в молоке, сыре или сливочном масле, могут негативно влиять на уровень холестерина",

— отметил доктор медицинских наук Хайтам Ахмед.

Регулярные занятия физкультурой также являются отличным способом быстро снизить уровень холестерина. Специалисты советуют чередовать быструю ходьбу, катание на велосипеде, йогу, кардиотренировки и силовые нагрузки.

Болезни и лекарства,
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