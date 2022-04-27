С какими головными болями нужно обращаться к врачу

Причинами головной боли могут быть график работы, активность ночью, перебор с кофе, нарушение режима сна, психическое здоровье или даже обычный стресс. Об этом рассказал невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин.

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Специалист рассказал, при каких болях нужно срочно идти к врачу. В первую очередь насторожиться стоит, если голова заболела внезапно, невыносимо сильно и боль не удается снять обезболивающими.

"Такая головная боль бывает при субарахноидальном кровоизлиянии, которое возникает при разрыве сосуда на фоне подъема атмосферного давления. В данном случае требуется экстренная госпитализация",

— отметил Кузьмин в комментарии Общественной службе новостей.

Кроме того, стоит пройти обследование, если голова болит чаще двух–трез раз в неделю. Кузьмин предупредил, что не стоит слишком часто пить обезболивающие препараты.