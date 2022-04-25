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1 час назад

Врач рассказала, какие витамины помогают усваиваться кальцию

Волгоградская правда

Недостаток некоторых веществ в организме может привести к остеопении. Медик объяснила правила профилактики этого заболевания.

Какие витамины помогают усваиваться кальцию
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание NVL, доктор Анча Баранова рассказала, что после 40 лет у человека возрастает риск остеопении, поскольку в этом возрасте может начаться снижение костной массы и плотности костей. Чтобы избежать проблемы, нужно принимать препараты, но только в комплексе.

Организм человека не усваивает кальций в любом виде без витамина D3. Доктор рекомендует сочетать 250 мг цитрата кальция с 150 МЕ D3. Даже в таком незначительном количестве витамин помогает кальцию попасть в костную ткань.

Кроме того, магний укрепляет коллагеновую сетку, что препятствует попаданию кальция в кровь и его скоплению на стенках аорты и в мягких тканях.

Витамин К2 (МК7) способствует профилактике микротромбов, помогает кальцию проскользнуть по кровеносным сосудам и попасть прямо в кости без задержек. Однако важно не путать К2 с К1 – это совершенно разные соединения.

Стоит отметить, дозировку витаминов и минералов может назначить только врач. Статья носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.

Болезни и лекарства,Анча Баранова,
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