Какие витамины помогают усваиваться кальцию

Недостаток некоторых веществ в организме может привести к остеопении. Медик объяснила правила профилактики этого заболевания.

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Как сообщает издание NVL, доктор Анча Баранова рассказала, что после 40 лет у человека возрастает риск остеопении, поскольку в этом возрасте может начаться снижение костной массы и плотности костей. Чтобы избежать проблемы, нужно принимать препараты, но только в комплексе.

Организм человека не усваивает кальций в любом виде без витамина D3. Доктор рекомендует сочетать 250 мг цитрата кальция с 150 МЕ D3. Даже в таком незначительном количестве витамин помогает кальцию попасть в костную ткань.

Кроме того, магний укрепляет коллагеновую сетку, что препятствует попаданию кальция в кровь и его скоплению на стенках аорты и в мягких тканях.

Витамин К2 (МК7) способствует профилактике микротромбов, помогает кальцию проскользнуть по кровеносным сосудам и попасть прямо в кости без задержек. Однако важно не путать К2 с К1 – это совершенно разные соединения.