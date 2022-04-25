Почему фруктовые соки опасны при диабете

Если у вас диабет второго типа, то вы знаете, что вам нужно особенно следить за уровнем сахара в крови. Некоторые напитки могут резко повысить количество глюкозы в организме, и один из примеров такого напитка - фруктовый сок.

Как отмечают специалисты Diabetes.co.uk, фруктовые соки на самом деле очень опасны для людей с диабетом. Подобные напитки способны резко повысить сахар в крови. Причина этого заключается в гликемическом индексе соков.

Гликемический индекс помогает узнать, насколько быстро углеводные напитки и продукты увеличивают уровень глюкозы в крови после их употребления. Апельсиновый сок, например, находится на позиции между 66 и 76 по 100-балльной шкале. Это значит, что его, как и все продукты, имеющие высокий гликемический индекс, лучше не употреблять диабетикам.

Кроме того, Diabetes UK подчёркивает, что пациентам с диабетом лучше всего вообще не пить фруктовые соки или стараться употреблять их как можно меньше.

Помочь фруктовый сок может только тем, у кого уровень сахара в крови изначально низкий. По-другому такое состояние называется гипогликемией, говорят эксперты Diabetes.co.uk.