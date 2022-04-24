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2 часа назад

Доктор Мясников рассказал о правильной основе диеты для гипертоников

Вечерняя Москва

Страдающим от гипертонии людям следует добавить в свой рацион побольше овощей и фруктов. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников рассказал о правильной основе диеты для гипертоников
Фото: Youtube / Осторожно: СобчакYoutube / Осторожно: Собчак

"Вообще основа диеты для гипертоника — овощи и фрукты. Полкило овощей и полкило фруктов. Там содержится клетчатка, которая понижает давление",

— заявил он.

Мясников подчеркнул, что при таком заболевании следует включать в рацион рыбу, бобовые и брокколи, а в день съедать стоит не больше 1800 килокалорий. Кроме того, он рекомендовал употреблять нежирные молочные продукты и пить зеленый чай, передает ФАН.

Врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик назвал продукты, которые вызывают жировой гепатоз. По его словам, самая опасная пища при условии избытка потребления калорий — это та, которая богата животными жирами.

Врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева предупредила о недопустимости диеты с обезжиренным творогом. По ее словам, такая диета не является оптимальной из-за содержания в твороге жирорастворимых витаминов А и D, для усвоения которых необходимы жиры.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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