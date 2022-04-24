Мясников рассказал о правильной основе диеты для гипертоников

Страдающим от гипертонии людям следует добавить в свой рацион побольше овощей и фруктов. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак Youtube / Осторожно: Собчак

"Вообще основа диеты для гипертоника — овощи и фрукты. Полкило овощей и полкило фруктов. Там содержится клетчатка, которая понижает давление",

— заявил он.

Мясников подчеркнул, что при таком заболевании следует включать в рацион рыбу, бобовые и брокколи, а в день съедать стоит не больше 1800 килокалорий. Кроме того, он рекомендовал употреблять нежирные молочные продукты и пить зеленый чай, передает ФАН.

Врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик назвал продукты, которые вызывают жировой гепатоз. По его словам, самая опасная пища при условии избытка потребления калорий — это та, которая богата животными жирами.