Российский хирург назвал четыре симптома опасных порезов

При порезе повышается риск воспаления раны из-за попадания в кровь микробов и вирусов; особенно это может быть опасно для людей со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями. Об этом рассказал аспирант кафедры хирургии повреждений, врач-хирург телемедицинского сервиса «Доктис» Фуад Сейфуллаев, его слова передает «Газета.ру».

Доктор уточнил, что если после пореза температура тела стала выше 37 градусов, кожа сильно покраснела, заболело не только место пореза, но и два-три сантиметра вокруг раны, на ней образовался налет беловатого цвета, человеку следует не заниматься самолечением, а срочно обратиться к врачу. По его словам, эти четыре симптома могут свидетельствовать о начале воспалительного процесса в организме.