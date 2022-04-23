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1 час назад

Российский хирург назвал четыре симптома опасных порезов

Lenta.ru

При порезе повышается риск воспаления раны из-за попадания в кровь микробов и вирусов; особенно это может быть опасно для людей со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями. Об этом рассказал аспирант кафедры хирургии повреждений, врач-хирург телемедицинского сервиса «Доктис» Фуад Сейфуллаев, его слова передает «Газета.ру».

Российский хирург назвал четыре симптома опасных порезов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доктор уточнил, что если после пореза температура тела стала выше 37 градусов, кожа сильно покраснела, заболело не только место пореза, но и два-три сантиметра вокруг раны, на ней образовался налет беловатого цвета, человеку следует не заниматься самолечением, а срочно обратиться к врачу. По его словам, эти четыре симптома могут свидетельствовать о начале воспалительного процесса в организме.

Также Сейфуллаев рассказал о том, что с наступлением весны многие россияне пересаживаются с общественного транспорта на велосипеды и самокаты, из-за чего растет число других травм — ссадин и синяков. Хирург отметил, что при лечении синяка к месту ушиба желательно приложить что-то холодное, а в случае царапины и ссадины место удара нужно сначала обеззаразить хлоргексидином, мирамистином или перекисью, а затем перевязать и заклеить рану. Чтобы ускорить заживление, можно также использовать присыпки и антибактериальные средства.

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