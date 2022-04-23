Что поможет избежать весеннего обострения

Занятия спортом, пребывание на солнце и употребление витаминов помогут избежать весеннего обострения, вызванного сменой биоритмов и перепадами температуры. Об этом в субботу сообщила ТАСС заведующая кафедрой ментальных практик Академии социальных технологий, психотерапевт Галина Лабковская.

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По ее словам, весеннее обострение — это не миф, а реально существующее явление, когда со сменой сезона, с перепадами давления и температуры меняются настроение, биоритмы, гормональный фон. Этому состоянию особенно подвержены люди астенического сложения с вегето-сосудистыми заболеваниями. Такое состояние может проявляться нарушениями сна, тревожностью, нестабильностью психики, минорным настроением и даже обострением депрессии.

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"Что делать в такой ситуации? Во-первых, пить витамины, больше бывать на солнце, заниматься спортом. Любая нагрузка, даже небольшая, укрепляет еще и нервную систему", — сказала Лабковская.

Кроме того, по ее словам, следует следить за режимом - ложиться спать в одно и то же время, питаться тем, что способствует выработке мелатонина, есть больше витаминов в виде фруктов и овощей, избежать весеннего обострения помогут и дыхательные упражнения, медитация, йога, цигун и даже фитнес в спокойном варианте. Специалист рассказала, что люди со стабильной психикой, ведущие активный и здоровый образ жизни, а главное, позитивно смотрящие на жизнь, могут вообще не почувствовать весеннего либо любого другого сезонного обострения.

Лабковская подчеркнула, что весеннее обострение усугубляет и текущая ситуация, так как у многих людей повышена тревожность, они обеспокоены перспективами в плане работы, высокой инфляцией, невозможностью сделать запланированные покупки. В этой ситуации она процитировала профессора Преображенского из "Собачьего сердца": "Не читать газеты перед обедом, поскольку это может перерасти в невроз или другие серьезные заболевания".

"Нередко состояние стресса провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы: инфаркты, сосудистый и гипертонический кризы", — предостерегла психотерапевт.

"Если вы пострадали от человека, находящего в состоянии обострения, не стоит вступать в конфликт, пытаться сразу разобраться в ситуации. В первую очередь постарайтесь успокоиться, привести себя в максимально стабильное состояние", — порекомендовала Лабковская.

По ее словам, скорее всего, этот человек не замечает изменений в своем поведении, как оно влияет на других, поэтому продолжение диалога повышает риски вызвать еще большую агрессию. Чтобы помочь близкому человеку, оказавшемуся в такой ситуации, психотерапевт посоветовала перестать предъявлять к нему требования как к адекватному человеку.