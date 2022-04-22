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1 час назад

Врач назвал опасные симптомы болезней сердца, которые часто игнорируют

Вечерняя Москва

Некоторые симптомы, которые сигнализируют об ишемической болезни сердца, часто игнорируются. Об этом рассказал профессор Университета в Нью-Мексико Джагдиш Хубчандани.

Врач назвал опасные симптомы болезней сердца, которые часто игнорируют
Фото: Фото: DepositphotosФото: Depositphotos

Среди самых явных признаков медик назвал боли в груди. Они могут проявляться в том числе как дискомфорт или чувство стеснения и тяжести, пояснил он. При этом симптомы обостряются при стрессе или напряжении.

— Неприятные ощущения возникают из-за закупорки артерий, снабжающих кровью сердце, что вызывает нагрузку на мышцы этого органа, так как он перекачивает кровь, — пояснил врач.

Кроме того, на ишемическую болезнь сердца, по словам Хубчандани, могут указывать необычные ощущения в верхней половине тела. Неприятное чувство может появиться в этом случае не только в области сердца, но и в животе, плече, руке, шее, спине и даже челюсти, пишет Пятый канал.

Профессор добавил, что люди нередко игнорируют одышку и затрудненное дыхание, однако это один из основных симптомов сердечных заболеваний. Наименее явными спутниками болезни могут быть также изжога и расстройство желудка. Все эти признаки являются серьезным поводом обратиться к врачу, заключил Хубчандани.

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Болезни и лекарства,
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