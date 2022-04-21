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1 час назад

Медики: сливочное и пальмовое масло могут вызвать слабоумие

runews24.ru

Преподаватель Эдинбургского университета, врач Мишель Лучано перечислила продукты, которые ускоряют старение мозга. Доктор уверена, что сливочное и пальмовое масло могут вызывать слабоумие.

Медики: сливочное и пальмовое масло могут вызвать слабоумие
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Как пишет издание Express, помимо опасного сливочного или пальмового масла, в которых содержатся насыщенные жиры, плохо влияет на работу сердца и мозга, врач назвала и другие вредные продукты. В частности, это молочные продукты, жирное красное мясо, маргарин, фастфуд. Кроме того, в запретный список попали производственные кондитерские изделия и шоколад (в них имеются насыщенные жиры).

Для сохранения бодрости и здоровья врач советует не употреблять перечисленные продукты или ограничить их потребление.

Согласно исследованиях ученых, обилие насыщенных жиров в пище негативно влияет на работу мозга, вызывая его преждевременное старение.

Болезни и лекарства,
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