Медики: сливочное и пальмовое масло могут вызвать слабоумие

Преподаватель Эдинбургского университета, врач Мишель Лучано перечислила продукты, которые ускоряют старение мозга. Доктор уверена, что сливочное и пальмовое масло могут вызывать слабоумие.
Как пишет издание Express, помимо опасного сливочного или пальмового масла, в которых содержатся насыщенные жиры, плохо влияет на работу сердца и мозга, врач назвала и другие вредные продукты. В частности, это молочные продукты, жирное красное мясо, маргарин, фастфуд. Кроме того, в запретный список попали производственные кондитерские изделия и шоколад (в них имеются насыщенные жиры).
Для сохранения бодрости и здоровья врач советует не употреблять перечисленные продукты или ограничить их потребление.
Согласно исследованиях ученых, обилие насыщенных жиров в пище негативно влияет на работу мозга, вызывая его преждевременное старение.