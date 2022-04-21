Медики: сливочное и пальмовое масло могут вызвать слабоумие

Как пишет издание Express, помимо опасного сливочного или пальмового масла, в которых содержатся насыщенные жиры, плохо влияет на работу сердца и мозга, врач назвала и другие вредные продукты. В частности, это молочные продукты, жирное красное мясо, маргарин, фастфуд. Кроме того, в запретный список попали производственные кондитерские изделия и шоколад (в них имеются насыщенные жиры).