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22 минуты назад

Кардиолог Фокина дала рекомендации по приёму обезболивающих

Терапевт-кардиолог Юлия Фокина дала рекомендации по приёму обезболивающих препаратов.

Кардиолог дала рекомендации по приему обезболивающих
Фото: www.torange.biz www.torange.biz

Если боль доставляет дискомфорт, мешает сосредоточиться, снижает концентрацию — можно принять препарат, который избавит от этой проблемы, сказала специалист в беседе с Life.ru.

«Многое зависит от локализации боли. Например, особого внимания всегда требует боль в левой половине грудной клетки, боль в животе, особенно у женщин», — уточнила Фокина.

По ее словам, есть несколько симптомов, в случае появления которых решение об обезболивании лучше принимать с врачом.

В частности, при подозрении на аппендицит приём подобных препаратов может затруднить диагностику.

Ранее Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук, в беседе с URA.RU напомнил о потенциальной опасности гриппа для россиян.

Болезни и лекарства,Павел Волчков,
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