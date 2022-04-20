Кардиолог дала рекомендации по приему обезболивающих

Терапевт-кардиолог Юлия Фокина дала рекомендации по приёму обезболивающих препаратов.

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Если боль доставляет дискомфорт, мешает сосредоточиться, снижает концентрацию — можно принять препарат, который избавит от этой проблемы, сказала специалист в беседе с Life.ru.

«Многое зависит от локализации боли. Например, особого внимания всегда требует боль в левой половине грудной клетки, боль в животе, особенно у женщин», — уточнила Фокина.

По ее словам, есть несколько симптомов, в случае появления которых решение об обезболивании лучше принимать с врачом.

В частности, при подозрении на аппендицит приём подобных препаратов может затруднить диагностику.