Кардиолог дала рекомендации по приему обезболивающих

Терапевт-кардиолог Юлия Фокина дала рекомендации по приёму обезболивающих препаратов.
Если боль доставляет дискомфорт, мешает сосредоточиться, снижает концентрацию — можно принять препарат, который избавит от этой проблемы, сказала специалист в беседе с Life.ru.
«Многое зависит от локализации боли. Например, особого внимания всегда требует боль в левой половине грудной клетки, боль в животе, особенно у женщин», — уточнила Фокина.
По ее словам, есть несколько симптомов, в случае появления которых решение об обезболивании лучше принимать с врачом.
В частности, при подозрении на аппендицит приём подобных препаратов может затруднить диагностику.
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