Найдена связь между диетой с высоким содержанием жиров и диабетом

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU Singapore) и Школы медицины Ли Конг Чиан (LKCMedicine) обнаружили связь между употреблением в пищу большого количества насыщенных жиров и развитием диабета. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на пресс-службу Наньянского университета.

В ходе исследования специалисты кормили лабораторных мышей диетой с высоким содержанием жиров и углеводов (имитируя фастфуд) в течение 25 недель. Оказалось, что насыщенные жирные кислоты могут разрушать белок FIT2, приводя к тому, что, клетки, продуцирующие инсулин, погибают. После чего нарушается способность организма выделять достаточное количество инсулина в ответ на углеводы, что приводит к диабету. Однако частичное восстановление FIT2 в клетках может смягчить ущерб, причиненный неправильным питанием.