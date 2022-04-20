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2 часа назад

Обнаружена связь между диетой с высоким содержанием жиров и диабетом

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU Singapore) и Школы медицины Ли Конг Чиан (LKCMedicine) обнаружили связь между употреблением в пищу большого количества насыщенных жиров и развитием диабета. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на пресс-службу Наньянского университета.

Найдена связь между диетой с высоким содержанием жиров и диабетом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования специалисты кормили лабораторных мышей диетой с высоким содержанием жиров и углеводов (имитируя фастфуд) в течение 25 недель. Оказалось, что насыщенные жирные кислоты могут разрушать белок FIT2, приводя к тому, что, клетки, продуцирующие инсулин, погибают. После чего нарушается способность организма выделять достаточное количество инсулина в ответ на углеводы, что приводит к диабету. Однако частичное восстановление FIT2 в клетках может смягчить ущерб, причиненный неправильным питанием.

На данный момент ученые продолжают изучение обнаруженного механизма, чтобы разработать новые способы управления диабетом.

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