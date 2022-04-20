Одиночество может привести к болезни Альцгеймера

Оказывается, если вы одиноки, то у вас больше шансов приобрести болезнь Альцгеймера. Подробнее об этом - в статье.

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Болезнь Альцгеймера представляет собой разновидность старческого слабоумия, при котором ухудшается память, меняется поведение и мышление. Причём со временем симптомы всё больше мешают человеку полноценно жить и даже просто выполнять повседневные дела.

Результаты одного научного исследования показывают, что болезнь Альцгеймера может быть также связана с одиночеством (изоляцией от общества). По словам ведущего автора исследования доктора Нэнси Донован, люди, в организме которых высок уровень амилоида и которые больше других подвержены риску развития этого заболевания, чаще ощущают себя одинокими.

Также в научной литературе можно легко найти доказательства того, что социально активные люди реже сталкиваются с деменцией.

В ходе исследования, направленного на изучение связи между одиночеством и болезнью Альцгеймера, эксперты проанализировали данные о 43 женщинах и 36 мужчинах. Средний возраст испытуемых составлял 76 лет.

Специалисты измеряли уровень одиночества (при помощи психологических тестов) и количество амилоидного белка (при помощи сканирования мозга) у людей. При этом особое внимание исследователи обратили на амилоиды в коре мозга - области, отвечающей за память, внимание, мышление, восприятие. Оказалось, что те, у кого уровень амилоида был высок, в 7,5 раз чаще были одинокими.

Учёные пришли к выводу, что те пожилые люди, которые ощущают себя одинокими даже в кругу семьи или друзей, больше подвержены болезни Альцгеймера.

Научные исследования демонстрируют, что особенно опасно одиночество для тех, кто переживает смерть супруга, разлуку с друзьями или семьёй, вышел на пенсию, не может самостоятельно передвигаться и не имеет собственного транспортного средства.