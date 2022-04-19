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1 час назад

Врачи назвали самые частые травмы при падении с электросамоката

Medical Note

Специалисты из Университета Тампере в Финляндии и клиники при университете рассказали, какие травмы чаще всего получают люди при падении с электросамоката. Статья опубликована в JAMA Network Open, передает Mail.Здоровье.

Врачи назвали частые травмы при падении с самоката
Фото: Medical NoteMedical Note

Электросамокаты впервые появились в Тампере в апреле 2019 года. Ученые проанализировали данные 331 пациента, которые в течение следующих двух лет поступили в клинику с травмами, полученными в результате падения с электросамоката.

Чаще всего пациентам диагностировали перелом дистального отдела лучевой кости, расположенного рядом с кистью, а также перелом ключицы.

По словам специалистов, шанс получить травму при падении с электросамоката, которая бы требовала обращения в больницу, составляет 1,8%. 44% таких травм происходят с полуночи до шести утра, говорится в статье.

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