Врачи назвали частые травмы при падении с самоката

Специалисты из Университета Тампере в Финляндии и клиники при университете рассказали, какие травмы чаще всего получают люди при падении с электросамоката. Статья опубликована в JAMA Network Open, передает Mail.Здоровье.

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Электросамокаты впервые появились в Тампере в апреле 2019 года. Ученые проанализировали данные 331 пациента, которые в течение следующих двух лет поступили в клинику с травмами, полученными в результате падения с электросамоката.

Чаще всего пациентам диагностировали перелом дистального отдела лучевой кости, расположенного рядом с кистью, а также перелом ключицы.