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2 часа назад

Россиянам назвали новый признак, указывающий на инфаркт

РИА "ФедералПресс"

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о неочевидном признаке, указывающем на инфаркт. Доктор рассказал об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Назван новый признак, указывающий на инфаркт
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По словам доктора, одним из признаков сердечного приступа может быть жжение в верхней части живота. Из-за этого симптома инфаркт легко перепутать с язвой, панкреатитом или изжогой.

«Вы должны знать именно факторы риска: у вас повышен сахар, холестерин или давление, значит, вам надо двигаться, садиться на строгую диету, плавать, бегать, лечить гипертонию»,

– отметил Мясников.

Сердечно-сосудистым заболеваниям больше всего подвержены гипертоники, курильщики, люди с высоким уровнем холестерина и сахара, а также страдающие ожирением.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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