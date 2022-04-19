Назван новый признак, указывающий на инфаркт

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о неочевидном признаке, указывающем на инфаркт. Доктор рассказал об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

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По словам доктора, одним из признаков сердечного приступа может быть жжение в верхней части живота. Из-за этого симптома инфаркт легко перепутать с язвой, панкреатитом или изжогой.

«Вы должны знать именно факторы риска: у вас повышен сахар, холестерин или давление, значит, вам надо двигаться, садиться на строгую диету, плавать, бегать, лечить гипертонию»,

– отметил Мясников.