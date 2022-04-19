Малышева раскрыла порядок действий при боли в шее

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева раскрыла порядок действий, выполнение которых может помочь избавиться от боли в шее. Пошаговый план медик озвучила в своем Telegram-канале.

По словам Малышевой, первым делом при боли в шее необходимо выпить любой обезболивающий препарат. Она подчеркнула, что одним из лучших лекарств этой группы является парацетамол, так как он разрешен в том числе беременным женщинам и кормящим матерям.

«Шаг второй: вы делаете обследование. Лучшими обследованиями являются магнитно-резонансная томография (МРТ — прим. «Ленты.ру») или компьютерная томография этой области, шеи и головы», — заявила телеведущая.

После получения обследования пациенту, как уточнила Малышева, нужно отправиться к врачу. «Только имея в руках данное обследование, врач назначит вам грамотное лечение. Без обследования лечиться нельзя», — предупредила она.