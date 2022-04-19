Названы факторы, повышающие риск рака простаты у мужчин

Рак предстательной железы один из самых смертоносных для мужчин. Поэтому важно знать, каковы факторы риска рака простаты. На некоторые вполне можно повлиять.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Есть однако факторы риска, которые, к сожалению, не корректируются. Это возраст, а также наследственность. Чем старше мужчина, тем выше риск. А если у родственников была такая болезнь, то нужно быть ещё внимательнее к здоровью.

Далее перечислены факторы риска, на которые можно повлиять:

Есть однако факторы риска, которые, к сожалению, не корректируются. Это возраст, а также наследственность. Чем старше мужчина, тем выше риск. А если у родственников была такая болезнь, то нужно быть ещё внимательнее к здоровью.

Далее перечислены факторы риска, на которые можно повлиять:

Ожирение

Лишний вес может спровоцировать рак предстательной железы, способствуя воспалению во всём организме.

Потребление слишком большого количества животного жира

Он повышает уровень тестостерона и других гормонов, которые могут способствовать росту раковых клеток.

...и слишком большого количества молочных продуктов.

Повышенный тестостерон

Высокий уровень тестостерона может возникнуть как естественным путём, так и в результате гормональной терапии.

Воздействие некоторыми химическими веществами

В частности, кадмием, содержащимся в сигаретах, и пестицидами.