Названы факторы, повышающие риск рака простаты у мужчин

Рак предстательной железы один из самых смертоносных для мужчин. Поэтому важно знать, каковы факторы риска рака простаты. На некоторые вполне можно повлиять.
Есть однако факторы риска, которые, к сожалению, не корректируются. Это возраст, а также наследственность. Чем старше мужчина, тем выше риск. А если у родственников была такая болезнь, то нужно быть ещё внимательнее к здоровью.
Далее перечислены факторы риска, на которые можно повлиять:
Есть однако факторы риска, которые, к сожалению, не корректируются. Это возраст, а также наследственность. Чем старше мужчина, тем выше риск. А если у родственников была такая болезнь, то нужно быть ещё внимательнее к здоровью.
Далее перечислены факторы риска, на которые можно повлиять:
Лишний вес может спровоцировать рак предстательной железы, способствуя воспалению во всём организме.
Он повышает уровень тестостерона и других гормонов, которые могут способствовать росту раковых клеток.
Высокий уровень тестостерона может возникнуть как естественным путём, так и в результате гормональной терапии.
В частности, кадмием, содержащимся в сигаретах, и пестицидами.