Урологи рассказали, к чему может привести некачественное обрезание

Грудничок попал в реанимацию после домашнего обрезания — отец ребенка вызвал частного врача, чтобы провести операцию, в итоге мальчик впал в кому. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Урологи рассказали «Газете.Ru», что зачастую обрезание проводится не по показаниям и некачественно, в связи с чем в осознанном возрасте мужчинам приходится прибегать к пластике либо коррекции, поскольку детская операция может обернуться травмой.

Домашнее обрезание — ребенок в коме

Видео дня

В Москве младенец попал в реанимацию после того, как отец попытался в домашних условиях сделать ему обрезание. Сейчас ребенок в коме.

Предварительно установлено, что папа мальчика пригласил домой для проведения обрезания частного врача. Во время процедуры ребенку стало плохо. Скорее всего, у него случилась аллергическая реакция на лекарство. И родитель, и врач сейчас дают показания следователям, а за жизнь ребенка продолжают бороться врачи.

После такой операции на дому в отношении 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Следствие устанавливает, была ли у подозреваемого лицензия на осуществление медицинской деятельности.

"Уголовные дела данной категории, к сожалению, не редкость, они сложны в расследовании. В конкретном случае квалификация преступления, на мой взгляд, должна быть не по части 1 статьи 238 УК РФ, а по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ, то есть "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если данные услуги, предназначены для детей в возрасте до шести лет",

— заявил "Газете.Ru" адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

Если мужчину признают виновным, ему грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также его могут приговорить к принудительными работами на срок до пяти лет или к лишению свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

При этом если врач до этого не попадал в поле зрения полиции, то речи о реальном лишении свободы не идет. По словам юриста, ответственность за подобные преступления необходимо ужесточить, так как подобных дел, где по вине врачей люди умирают или их здоровью наносят вред различной степени тяжести, множество.

"Почти во всех случаях виновные даже в смерти человека лица, вследствие ненадлежащего оказания услуг, получают всегда наказание в виде условных сроков лишения свободы. Поэтому, на мой взгляд, данное наказание не полностью соответствует содеянному и не удовлетворяет права потерпевших лиц",

- подчеркнул Калинов.

"Много подводных камней"

Историк и аспирант РАНХиГС Сыдып Бальдруев пояснил, что, согласно статистике, 30% населения мужеского пола на планете обрезаны. Особенно религиозные доктрины, по которым надо проводить обрезание, распространены в религиях народов Ближнего Востока.

"Также много людей, которые воспринимают обрезание, находится в Северной Америке — связано это с распространением протестантизма. Однако, если на Ближнем Востоке это следование догмам и указаниям, которые были в свое время даны, то в протестантизме такого рода деятельность появилась уже в новое время и связана она была с борьбой с онанизмом. Онанизм считался тематикой запретной, поскольку протестантизм сам под собой подразумевает строгость действий, движений, мыслей и направлен на превалирование материальной основы, обогащения, формирование продуктов, которые угодны Богу",

- уточнил эксперт.

Как отметил Бальдруев, в основном такие процедуры проводятся опытными специалистами в клиниках. К этому и призывают урологи-андрологи. Процедура обрезания хоть и кажется простой операцией, но имеет множество нюансов, несоблюдение которых может привести к проблемам в будущем.

"В этом случае обрезание было сделано, скорее всего, по религиозным мотивам. Каждую конкретную такую ситуацию нужно рассматривать в том контексте, в котором она произошла. Любая операция должна выполняться в условиях медучреждения, поскольку она чревата возможными осложнениями. Ни один хирург, вплоть до вскрытия прыща, не может вам гарантировать, что все пройдет на 100% успешно и не произойдет каких-либо осложнений. В обрезании есть очень много подводных камней и нам очень часто приходится их потом переделывать",

- сказал уролог-андролог Максим Жидков.

Если обрезание связано с религиозной концепцией, то процедура проводится в храме, напомнил андролог-эндокринолог Александр Фомин. При этом профилактически в России сделать обрезание нельзя — должно быть медицинское показание, добавил Жидков.

"Если мы говорим о любой операции, то она подразумевает и банальное обследование — из типичного: анализ крови, потому что можно столкнуться с патологией свертывающей системы и получить сильное кровотечение",

- добавил эндокринолог-андролог.

"Убегает внутрь"

Обрезание нельзя делать без консультации врача, подчеркнул уролог-андролог Руслан Лабазанов. Это объясняется тем, что есть две важные патологии, при которых обрезание категорически противопоказано. В частности, гипоспадии.

"Гипоспадия — это когда окончание уретры открывается не в головке полового члена, а может не доходя, то есть у основания головки, посередине, а может и вообще у основания полового члена около мошонки",

- пояснил Фомин.

Когда обрезание выполняется непрофессионалом, а таких клинических случаев достаточно много, возможно повреждение самого полового члена — вплоть до ампутации, напомнил Жидков.

"Ситуация с репродуктивной системой мальчиков может отличаться от нормы. Например, существует такое понятие, как скрытый половой член. Если непонимающий доктор выполнит обрезание, то ребенок свой половой член практически не увидит, потому что он убегает внутрь и мы имеем ситуацию, которая требует очень сложной пластической операции по выведению члена наружу",