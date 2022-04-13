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1 час назад

Названы пять ранних признаков образования тромбов

Lenta.ru

Известные врачи поделились с изданием ETNT основными симптомами тромбоза. По словам экспертов, можно выделить пять ранних признаков образования тромбов.

Названы пять ранних признаков образования тромбов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одним из основных симптомов развития опасного заболевания медики назвали отек или покраснения рук и ног.

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«Обычно тромб образовывается в одной ноге, и это сопровождается обширным отеком конечности, а не только припухлостью лодыжки»,

— комментирует специалист по сосудистой медицине, доктор Джеффри Барнс.

Вторым возможным признаком развивающегося тромба врачи называют одышку.

«Одышка особенно опасна для пациентов, у которых ранее был обнаружен тромб в легких, называемый тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА). В этом случае данный симптом может указывать на хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию, сокращенно CTEPH. Если вовремя не предпринять меры, то человек с таким диагнозом может умереть»,

— уточняет доктор медицинских наук Анджали Вайдья и призывает не игнорировать распространенную проблему с дыханием.

Боль в груди может быть предвестником многих заболеваний, в том числе и образования тромба, отмечает специалист по сосудистой медицине Майкл Тран. По его словам, пациент будет страдать от простреливающей боли в груди, которая может отдавать в спину. Если к этому симптому еще прибавить периодическое ощущение тяжести или сдавленности в груди, то, по мнению Трана, речь может идти об опасном сгустке крови.

Регулярные спазмы и судороги тоже могут возникнуть из-за тромба, утверждает сосудистый хирург Ли Киркси. Он объясняет, что в этом случае судороги могут сопровождаться неприятными болевыми ощущениями, которые не ослабевают со временем, а лишь становятся сильнее.

По словам экспертов, не стоит сбрасывать со счетов и COVID-19, тяжелые последствия которого связаны с повышенным образованием тромбов. Али Аминян, доктор медицинских наук, директор Института бариатрии и метаболизма при клинике Кливленда объясняет это тем, что при новой коронавирусной инфекции повреждается эндотелий (клеточная оболочка кровеносных сосудов — прим. «Ленты.ру»), что в итоге и приводит к тромбозу и летальному исходу.

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