Стало известно об опасности продуктов с плесенью ряда цветов

Токсиколог утверждает, что самыми ядовитыми видами являются желтая плесень и черная гниль. Первая вызывает сильный микотоксин, который ведет к тяжелейшему поражению легких и грозит смертью. А вторая, обитающая на хлебе, продуцирует алкалоид фумигоклавин, вызывающий сильную интоксикацию и аспергиллез, обладающий гемолитическим и антигенным действием, а также выраженными аллергенными свойствами.

Кутушов отмечает, что плесенью покрываются продукты, которые находятся во влажной и жаркой окружающей среде. По его словам, быстрее всего заплесневеет хлеб в нарезанном виде и упакованный в полиэтилен. Если на хлебе нет следов плесени, но есть запах гнили и затхлости, это означает, что он начал плесневеть, добавил врач.