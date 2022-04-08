Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
9 минут назад

Найдены бактерии, способствующие появлению метастазов рака груди

Газета.Ru

Вероятность развития метастазов рака груди резко вырастает, если внутри молочных желез обитают определенные виды бактерий микрофлоры.

Найдены бактерии, способствующие появлению метастазов рака груди
Фото: Газета.RuГазета.Ru

К такому выводу пришли китайские молекулярные биологи. Результаты их работы опубликованы в журнале Cell.

По данным исследования, поведение раковых клеток сильно зависит от того, какие микробы присутствуют внутри опухолей.

Следующий этап работы — это поиск способа управлять этими микробами для улучшения состояния пациентов при терапии рака.

Сообщается, что рак груди поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год и уносит жизни около 630 тыс. из них.

На сегодняшний день, большинство больных выживает при своевременной диагностике, но если рак не успел дать метастазы в другие органы. Их появление фактически всегда ассоциируется с крайне неблагоприятным прогнозом для пациенток.

Группа молекулярных биологов под руководством Цая Шана впервые доказала, что вероятность появления метастазов рака груди сильно зависит от особенностей микрофлоры молочных желез. Эксперименты проводились на мышах.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители