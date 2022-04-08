Найдены бактерии, способствующие появлению метастазов рака груди

Вероятность развития метастазов рака груди резко вырастает, если внутри молочных желез обитают определенные виды бактерий микрофлоры.

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К такому выводу пришли китайские молекулярные биологи. Результаты их работы опубликованы в журнале Cell.

По данным исследования, поведение раковых клеток сильно зависит от того, какие микробы присутствуют внутри опухолей.

Следующий этап работы — это поиск способа управлять этими микробами для улучшения состояния пациентов при терапии рака.

Сообщается, что рак груди поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год и уносит жизни около 630 тыс. из них.

На сегодняшний день, большинство больных выживает при своевременной диагностике, но если рак не успел дать метастазы в другие органы. Их появление фактически всегда ассоциируется с крайне неблагоприятным прогнозом для пациенток.