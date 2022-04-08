Найдены бактерии, способствующие появлению метастазов рака груди

Вероятность развития метастазов рака груди резко вырастает, если внутри молочных желез обитают определенные виды бактерий микрофлоры.
К такому выводу пришли китайские молекулярные биологи. Результаты их работы опубликованы в журнале Cell.
По данным исследования, поведение раковых клеток сильно зависит от того, какие микробы присутствуют внутри опухолей.
Следующий этап работы — это поиск способа управлять этими микробами для улучшения состояния пациентов при терапии рака.
Сообщается, что рак груди поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год и уносит жизни около 630 тыс. из них.
На сегодняшний день, большинство больных выживает при своевременной диагностике, но если рак не успел дать метастазы в другие органы. Их появление фактически всегда ассоциируется с крайне неблагоприятным прогнозом для пациенток.
Группа молекулярных биологов под руководством Цая Шана впервые доказала, что вероятность появления метастазов рака груди сильно зависит от особенностей микрофлоры молочных желез. Эксперименты проводились на мышах.