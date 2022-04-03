Какие факторы влияют на оптимальное питание при деменции

"Если вы стали замечать проблемы с использованием столовых принадлежностей, аккуратно поправьте, подскажите или наглядно покажите. Не делайте замечания, если подопечный уронил еду. Если необходимо, напоминайте тщательно пережевывать пищу и осторожно глотать.



К сожалению, пациенты, страдающие деменцией, не всегда видят свое окружение или еду на столе и в тарелке. Вам поможет простое решение — используйте посуду для дементных пациентов: применяйте ярко красную, синюю (любую цветную тарелку без узоров) с высокой кромкой, чтобы еда не соскальзывала, а также небьющиеся стаканчики с ручками".

Ольга Котельникова Специалист по обучению АНО ДПО “Мастерской заботы”, медицинская сестра