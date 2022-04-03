Какие факторы влияют на оптимальное питание при деменции

"Питание для человека естественная базовая потребность, которая обеспечивает безопасность и качество жизни человека. Для людей, страдающих деменцией, контроль приема пищи и жидкости с учетом привычек и предпочтений особенно важен".
При деменции прогрессирует потеря умственных и физических способностей, поэтому риск недоедания и обезвоживания резко возрастает, утверждает эксперт. По словам специалиста, пищевое поведение дементных пациентов изменяется ввиду определенных факторов. Среди них Ольга выделила: изменение восприятия, нарушение памяти и глотания, повышение потребности в движении и утрата повседневных навыков.
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Изменяется восприятие
Как отмечает Котельникова, при деменции нарушается восприятие чувство голода и сытости. Поэтому, объясняет медсестра, некоторые люди постоянно испытывают голод, а другие чувствуют себя сытыми и отказываются принимать пищу.
"При прогрессировании заболевания также изменяются вкусовые ощущения, например, вкус пищи может казаться неприятным, даже взывающим отвращение и боязнь, которые в дальнейшем приводят к отказу от еды и питья. Не забывайте, что резкие запахи могут отвлекать, поэтому лучше не добавлять пряности при приготовлении блюд".
По словам специалиста, пациенты с деменцией забывают, что или когда ели, либо совсем могут не узнавать некоторые продукты питания. Кроме того, могут не помнить, как пользоваться столовыми приборами, подчеркивает Ольга.
Повышается потребность в движении
При деменции часто проявляется склонность к переездам и бегству, утверждает Котельникова. Даже при ограничении подвижности, уточняет она, могут проявляться беспокойные движения в пределах кровати, что повышает потребности энергии.
"Плохой аппетит также может быть следствием депрессии, сопутствующих физических заболеваний, отсутствия активности, проблем с полостью рта или зубов, боли, запора или побочных эффектов лекарств. Проблемы с жеванием могут развиться в результате усталости от длительного жевания, боли во рту, неподходящих протезов".
Медсестра предостерегает, что если у человека с деменцией возникают трудности с глотанием, он, возможно, не сможет об этом сказать. Однако можно заметить некоторые проявления самостоятельно, успокаивает эксперт. Среди них:
повторяющийся кашель и/или откашливание после проглатывания еды или напитков;
удушье при еде и питье;
влажный голос после глотания;
нежелание есть и пить;
пищу и напитки не проглатывают, а держат во рту.
Утрачиваются повседневные навыки
"Способность выполнять сложные задачи снижается. На ранних стадиях заболевания люди с деменцией могут вполне активно участвовать в домашних делах. Тем не менее с прогрессированием заболевания повседневные навыки, такие как покупка, приготовление пищи или общение постепенно утрачиваются, что может привести к отказу от еды и питья. Поэтому таким людям чтобы обеспечить полноценное питание необходима помощь и контроль".
Ольга Котельникова
Специалист по обучению АНО ДПО “Мастерской заботы”, медицинская сестра
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Советы по питанию дементных пациентов
По мнению Котельниковой, при оказании помощи при кормлении людей с деменцией, важно перед едой правильно настроится. Она рекомендует установить зрительный контакт со своим близким, улыбаться и смотреть прямо в глаза. Также медсестра советует не спешить при приеме пищи — выделить столько времени, сколько нужно.
"Если вы стали замечать проблемы с использованием столовых принадлежностей, аккуратно поправьте, подскажите или наглядно покажите. Не делайте замечания, если подопечный уронил еду. Если необходимо, напоминайте тщательно пережевывать пищу и осторожно глотать.
К сожалению, пациенты, страдающие деменцией, не всегда видят свое окружение или еду на столе и в тарелке. Вам поможет простое решение — используйте посуду для дементных пациентов: применяйте ярко красную, синюю (любую цветную тарелку без узоров) с высокой кромкой, чтобы еда не соскальзывала, а также небьющиеся стаканчики с ручками".
Ольга рекомендует использовать короткие одобряющие фразы, такие как "очень вкусно!". В случае, если у человека появились сложности с приемом определенной пищи, можно заменить способ ее приготовления, а именно: готовить закуски, десерты, запеканки, которые проще взять руками и при этом обойтись без столовых приборов, отмечает специалист.
"С развитием деменции проявляются сложности для получения достаточного количества еды и питья, что, конечно, ослабляет организм. Сбалансированное питание людям, страдающим деменцией, определенно помогает поддерживать физические силы и умственные способности. Поэтому, если появляются трудности, с которыми вы не справляетесь, обратитесь к специалистам. Вам рекомендуют лечебное питание в соответствии с проблемами вашего близкого".