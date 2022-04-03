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1 час назад

Какие факторы влияют на оптимальное питание при деменции

Катерина Саломе
Ольга Котельниковаэксперт
"Питание для человека естественная базовая потребность, которая обеспечивает безопасность и качество жизни человека. Для людей, страдающих деменцией, контроль приема пищи и жидкости с учетом привычек и предпочтений особенно важен".
Ольга Котельникова
Ольга КотельниковаСпециалист по обучению АНО ДПО “Мастерской заботы”, медицинская сестра
Какие факторы влияют на оптимальное питание при деменции
Фото: pixabay.compixabay.com

При деменции прогрессирует потеря умственных и физических способностей, поэтому риск недоедания и обезвоживания резко возрастает, утверждает эксперт. По словам специалиста, пищевое поведение дементных пациентов изменяется ввиду определенных факторов. Среди них Ольга выделила: изменение восприятия, нарушение памяти и глотания, повышение потребности в движении и утрата повседневных навыков.

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Изменяется восприятие

Как отмечает Котельникова, при деменции нарушается восприятие чувство голода и сытости. Поэтому, объясняет медсестра, некоторые люди постоянно испытывают голод, а другие чувствуют себя сытыми и отказываются принимать пищу.

"При прогрессировании заболевания также изменяются вкусовые ощущения, например, вкус пищи может казаться неприятным, даже взывающим отвращение и боязнь, которые в дальнейшем приводят к отказу от еды и питья. Не забывайте, что резкие запахи могут отвлекать, поэтому лучше не добавлять пряности при приготовлении блюд".
Ольга Котельникова
Ольга КотельниковаСпециалист по обучению АНО ДПО “Мастерской заботы”, медицинская сестра

Нарушается память

По словам специалиста, пациенты с деменцией забывают, что или когда ели, либо совсем могут не узнавать некоторые продукты питания. Кроме того, могут не помнить, как пользоваться столовыми приборами, подчеркивает Ольга.

Повышается потребность в движении

При деменции часто проявляется склонность к переездам и бегству, утверждает Котельникова. Даже при ограничении подвижности, уточняет она, могут проявляться беспокойные движения в пределах кровати, что повышает потребности энергии.

"Плохой аппетит также может быть следствием депрессии, сопутствующих физических заболеваний, отсутствия активности, проблем с полостью рта или зубов, боли, запора или побочных эффектов лекарств. Проблемы с жеванием могут развиться в результате усталости от длительного жевания, боли во рту, неподходящих протезов".
Ольга Котельникова
Ольга КотельниковаСпециалист по обучению АНО ДПО “Мастерской заботы”, медицинская сестра

Нарушается глотание

Медсестра предостерегает, что если у человека с деменцией возникают трудности с глотанием, он, возможно, не сможет об этом сказать. Однако можно заметить некоторые проявления самостоятельно, успокаивает эксперт. Среди них:
  • повторяющийся кашель и/или откашливание после проглатывания еды или напитков;
  • удушье при еде и питье;
  • влажный голос после глотания;
  • нежелание есть и пить;
  • пищу и напитки не проглатывают, а держат во рту.

Утрачиваются повседневные навыки

"Способность выполнять сложные задачи снижается. На ранних стадиях заболевания люди с деменцией могут вполне активно участвовать в домашних делах. Тем не менее с прогрессированием заболевания повседневные навыки, такие как покупка, приготовление пищи или общение постепенно утрачиваются, что может привести к отказу от еды и питья. Поэтому таким людям чтобы обеспечить полноценное питание необходима помощь и контроль".
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Ольга Котельникова
Специалист по обучению АНО ДПО “Мастерской заботы”, медицинская сестра
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Советы по питанию дементных пациентов

По мнению Котельниковой, при оказании помощи при кормлении людей с деменцией, важно перед едой правильно настроится. Она рекомендует установить зрительный контакт со своим близким, улыбаться и смотреть прямо в глаза. Также медсестра советует не спешить при приеме пищи — выделить столько времени, сколько нужно.

"Если вы стали замечать проблемы с использованием столовых принадлежностей, аккуратно поправьте, подскажите или наглядно покажите. Не делайте замечания, если подопечный уронил еду. Если необходимо, напоминайте тщательно пережевывать пищу и осторожно глотать.

К сожалению, пациенты, страдающие деменцией, не всегда видят свое окружение или еду на столе и в тарелке. Вам поможет простое решение — используйте посуду для дементных пациентов: применяйте ярко красную, синюю (любую цветную тарелку без узоров) с высокой кромкой, чтобы еда не соскальзывала, а также небьющиеся стаканчики с ручками".
Ольга Котельникова
Ольга КотельниковаСпециалист по обучению АНО ДПО “Мастерской заботы”, медицинская сестра

Ольга рекомендует использовать короткие одобряющие фразы, такие как "очень вкусно!". В случае, если у человека появились сложности с приемом определенной пищи, можно заменить способ ее приготовления, а именно: готовить закуски, десерты, запеканки, которые проще взять руками и при этом обойтись без столовых приборов, отмечает специалист.

"С развитием деменции проявляются сложности для получения достаточного количества еды и питья, что, конечно, ослабляет организм. Сбалансированное питание людям, страдающим деменцией, определенно помогает поддерживать физические силы и умственные способности. Поэтому, если появляются трудности, с которыми вы не справляетесь, обратитесь к специалистам. Вам рекомендуют лечебное питание в соответствии с проблемами вашего близкого".
Ольга Котельникова
Ольга КотельниковаСпециалист по обучению АНО ДПО “Мастерской заботы”, медицинская сестра
Болезни и лекарства,Ольга Котельникова,
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