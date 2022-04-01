Почему в почках появляются камни и как это предотвратить

Камни в почках долгое время не вызывают болезненных ощущений, но в какой-то момент мочекаменная болезнь доходит до такого уровня, что без оперативного вмешательства медиков не обойтись. Врач-нефролог высшей категории «СМ-Клиника», д.м.н., профессор Людмила Бирюкова рассказала "Рамблеру" о симптомах, пичинах и способах предотвращения мочекаменной болезни.
Мочекаменная болезнь — это твердые отложения солей и минералов, которые образуются внутри почек или мочевыводящих путей. До определенного момента человек может даже не знать о них, потому как не чувствует боли и дискомфорта.
Нефролог перечислила основные симптомы, которые могут говорить о проблемах с почками:
• сильная и резкая боль в боку и спине, ниже ребер;
• боль, отдающая в нижнюю часть живота и пах;
• волнообразные боли в области живота;
• боль или жжение при мочеиспускании;
• розовая, красная или коричневая моча, а также мутная моча с неприятным запахом;
• частые или, наоборот, очень редкие мочеиспускания;
• тошнота и рвота;
• лихорадка и озноб;
• внезапное отсутствие мочеотделения.
Чаще всего камни в почках появляются из-за нарушений режима питания: строгих или частых диет (исключая те, что рекомендованы специалистом из-за пищевой аллергии), недостатка воды в рационе. Также вероятность их образования увеличивает избыточная масса тела, некоторые хронические заболевания, в частности патология желудочно-кишечного тракта, и бесконтрольный прием определенных лекарств и БАДов.