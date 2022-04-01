Почему в почках появляются камни и как это предотвратить



• Пить достаточно воды в течение дня. Никаких рекомендуемых двух литров воды в день на самом деле не существует. Доказательная медицина давно говорит о том, что этот миф, возникший в прошлом веке, не имеет под собой научного основания. Пить нужно столько, сколько хочется. Плюс «водой» можно считать соки и супы, сочные овощи и фрукты, и даже чай и кофе. При этом лучше всего здесь все-таки работает чистая негазированная вода, на которую и стоит сделать ставку. Важно иметь в виду и то, что «достаточное» количество жидкости зависит от факторов образа жизни: сухого и жаркого климата, работы на открытом воздухе, активных физических нагрузок и так далее. Физиологическая потребность в жидкости - 30-35 мл/кг массы тела /сутки.



• Есть меньше продуктов, богатых оксалатами. Оксалаты — соли и эфиры щавелевой кислоты. Они содержатся в таких продуктах, как свекла, шпинат, орехи, чай, шоколад, черный перец и соя. Это не значит, что всего перечисленного в рационе не должно быть вообще. Просто если вы склонны к образованию камней в почках или у вас были камни в почках в анамнезе, их нужно потреблять умеренно.



• Употреблять продукты, богатые кальцием. Молоко и молочные продукты, бобовые, лосось и сардины, темная листовая зелень — все это важные составляющие рациона, который будет полезен для здоровья вообще и для снижения рисков камней в почках в частности. Но обратите внимание на то, что кальциевые добавки, в отличие от продуктов с кальцием, могут эти риски повысить. Поэтому если вы собираетесь принимать их, обязательно проконсультируйтесь с врачом.



• Уменьшить количество соли и животного белка (особенно красного мяса и особенно обработанного, такого как сосиски, колбасы, бекон) в меню. В целом это тоже базовые рекомендации, которые справедливы для снижения рисков любых серьезных заболеваний. И для снижения риска образования камней в почках в том числе.

Бирюкова Людмила Семеновна Врач-нефролог высшей категории, д.м.н., профессор