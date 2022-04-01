Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
2 часа назад

Почему в почках появляются камни и как это предотвратить

Диана Товсепова
Бирюкова Людмила Семеновнаэксперт

Камни в почках долгое время не вызывают болезненных ощущений, но в какой-то момент мочекаменная болезнь доходит до такого уровня, что без оперативного вмешательства медиков не обойтись. Врач-нефролог высшей категории «СМ-Клиника», д.м.н., профессор Людмила Бирюкова рассказала "Рамблеру" о симптомах, пичинах и способах предотвращения мочекаменной болезни.

Почему в почках появляются камни и как это предотвратить
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Мочекаменная болезнь — это твердые отложения солей и минералов, которые образуются внутри почек или мочевыводящих путей. До определенного момента человек может даже не знать о них, потому как не чувствует боли и дискомфорта.

Видео дня
Проблемы и сильные боли возникают тогда, когда эти отложения начинают двигаться в почках или попадают в мочеточники — трубки, соединяющие почки и мочевой пузырь. Если камень застревает в мочеточнике, он может блокировать отток мочи, вызывать отек почек и спазм мочеточника.
Бирюкова Людмила Семеновна
Бирюкова Людмила СеменовнаВрач-нефролог высшей категории, д.м.н., профессор

Нефролог перечислила основные симптомы, которые могут говорить о проблемах с почками:

• сильная и резкая боль в боку и спине, ниже ребер;

• боль, отдающая в нижнюю часть живота и пах;

• волнообразные боли в области живота;

• боль или жжение при мочеиспускании;

• розовая, красная или коричневая моча, а также мутная моча с неприятным запахом;

• частые или, наоборот, очень редкие мочеиспускания;

• тошнота и рвота;

• лихорадка и озноб;

• внезапное отсутствие мочеотделения.

Хорошая новость в том, что камни, если их вовремя заметить и начать лечение, обычно не вызывают необратимых повреждений. Некоторым пациентам достаточно просто принимать спазмолитические препараты , регулировать рН мочи и пить много воды, в более сложных случаях может потребоваться операция (например, если камни застревают в мочеточниках и вызывают инфекцию мочевыводящих путей). А еще врач может порекомендовать профилактические мероприятия, чтобы снизить риски появления камней.
Бирюкова Людмила Семеновна
Бирюкова Людмила СеменовнаВрач-нефролог высшей категории, д.м.н., профессор

Чаще всего камни в почках появляются из-за нарушений режима питания: строгих или частых диет (исключая те, что рекомендованы специалистом из-за пищевой аллергии), недостатка воды в рационе. Также вероятность их образования увеличивает избыточная масса тела, некоторые хронические заболевания, в частности патология желудочно-кишечного тракта, и бесконтрольный прием определенных лекарств и БАДов.


• Пить достаточно воды в течение дня. Никаких рекомендуемых двух литров воды в день на самом деле не существует. Доказательная медицина давно говорит о том, что этот миф, возникший в прошлом веке, не имеет под собой научного основания. Пить нужно столько, сколько хочется. Плюс «водой» можно считать соки и супы, сочные овощи и фрукты, и даже чай и кофе. При этом лучше всего здесь все-таки работает чистая негазированная вода, на которую и стоит сделать ставку. Важно иметь в виду и то, что «достаточное» количество жидкости зависит от факторов образа жизни: сухого и жаркого климата, работы на открытом воздухе, активных физических нагрузок и так далее. Физиологическая потребность в жидкости - 30-35 мл/кг массы тела /сутки.

• Есть меньше продуктов, богатых оксалатами. Оксалаты — соли и эфиры щавелевой кислоты. Они содержатся в таких продуктах, как свекла, шпинат, орехи, чай, шоколад, черный перец и соя. Это не значит, что всего перечисленного в рационе не должно быть вообще. Просто если вы склонны к образованию камней в почках или у вас были камни в почках в анамнезе, их нужно потреблять умеренно.

• Употреблять продукты, богатые кальцием. Молоко и молочные продукты, бобовые, лосось и сардины, темная листовая зелень — все это важные составляющие рациона, который будет полезен для здоровья вообще и для снижения рисков камней в почках в частности. Но обратите внимание на то, что кальциевые добавки, в отличие от продуктов с кальцием, могут эти риски повысить. Поэтому если вы собираетесь принимать их, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

• Уменьшить количество соли и животного белка (особенно красного мяса и особенно обработанного, такого как сосиски, колбасы, бекон) в меню. В целом это тоже базовые рекомендации, которые справедливы для снижения рисков любых серьезных заболеваний. И для снижения риска образования камней в почках в том числе.
Бирюкова Людмила Семеновна
Бирюкова Людмила СеменовнаВрач-нефролог высшей категории, д.м.н., профессор
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители