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28 минут назад

Осложнения диабета: как диагностировать по глазам

Мария Иглина
Галина Аксеноваэксперт

Если не уделять должное внимание лечению сахарного диабета, то есть риск столкнуться с диабетической ретинопатей. При этом сосудистом заболевании повышенный уровень сахара в крови изменяет стенки кровеносных сосудов. "Рамблер" совместно с врачом-терапевтом Галиной Аксеновой расскажет, как по глазам определить осложнения диабета.

Осложнения диабета: как диагностировать по глазам
Фото: unsplash.comunsplash.com

Глазные проявления сахарного диабета достаточно разнообразны: катаракта, диабетическая ретинопатия, глаукома, отслойка сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело.

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Со стороны глаз, человек может жаловаться на ощущение мушек в глазах, на то, что он стал резко хуже видеть, либо он замечает, что зрение постепенно ухудшается. Обязательно следует в этих ситуациях обращаться к терапевту для проведения базовых исследований на основании жалоб и анамнеза.
Галина Аксенова
Галина АксеноваВрач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года

Однако диабетическая ретинопатия довольно долго может протекать бессимптомно, поэтому зачастую пациенты могут не замечать подобные изменения в организме. Поэтому важно проходить регулярные обследования у офтальмолога с определением остроты, поля зрения, внутриглазного давления, состояния глазного дна.

Существует ряд симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к профильному специалисту:
  • появление "мушек";
  • постепенное или внезапное ухудшение зрения;
  • размытое или пятнистое зрение;
  • трудности со зрением в темноте;
  • боль и покраснение глаз.

Для того, чтобы замедлить или предупредить развитие диабетической ретинопатии необходимо правильно регулировать сахар в крови, принимать назначенные лекарства, придерживаться здорового питания и регулярно посещать лечащего врача.

Существует еще ряд признаков осложнений при диабете:

Появляются язвочки на коже, явное ощущение парестезии, повышение артериального давления, образование бляшек. В самом плохом случае — тяжелое поражение почек, сетчатки, кожи, почечная недостаточность и все вытекающее.
Галина Аксенова
Галина АксеноваВрач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года
Болезни и лекарства,
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