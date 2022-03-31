Осложнения диабета: как диагностировать по глазам

Если не уделять должное внимание лечению сахарного диабета, то есть риск столкнуться с диабетической ретинопатей. При этом сосудистом заболевании повышенный уровень сахара в крови изменяет стенки кровеносных сосудов. "Рамблер" совместно с врачом-терапевтом Галиной Аксеновой расскажет, как по глазам определить осложнения диабета.
Глазные проявления сахарного диабета достаточно разнообразны: катаракта, диабетическая ретинопатия, глаукома, отслойка сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело.
Однако диабетическая ретинопатия довольно долго может протекать бессимптомно, поэтому зачастую пациенты могут не замечать подобные изменения в организме. Поэтому важно проходить регулярные обследования у офтальмолога с определением остроты, поля зрения, внутриглазного давления, состояния глазного дна.
Для того, чтобы замедлить или предупредить развитие диабетической ретинопатии необходимо правильно регулировать сахар в крови, принимать назначенные лекарства, придерживаться здорового питания и регулярно посещать лечащего врача.
Существует еще ряд признаков осложнений при диабете: