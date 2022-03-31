Осложнения диабета: как диагностировать по глазам

Со стороны глаз, человек может жаловаться на ощущение мушек в глазах, на то, что он стал резко хуже видеть, либо он замечает, что зрение постепенно ухудшается. Обязательно следует в этих ситуациях обращаться к терапевту для проведения базовых исследований на основании жалоб и анамнеза.



Галина Аксенова Врач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года