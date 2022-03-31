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35 минут назад

Продеус назвал вызывающие опасное состояние препараты

Катерина Саломе

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал, какие препараты вызывают непереносимость гистамина. Информацию об этом он опубликовал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Продеус назвал вызывающие опасное состояние препараты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гистамин — это химическое вещество, принимающее активное участие в процессах иммунной системы, уточнил доктор. Он содержится во многих продуктах, в том числе в консервах, твердых сырах, мясных колбасах, помидорах, баклажанах, шоколаде. По словам эксперта, гистамин отвечает за запуск воспалительной реакции в организме.

«Воспаление — это защитная реакция организма, и в определенных пределах этот процесс полезен»,

— подчеркнул Продеус.

Как отметил иммунолог, среди симптомов непереносимости вещества можно выделить сосудистую недостаточность, тахикардию, боли в животе, одышку, покраснения на коже, головную боль, головокружение. По словам Продеуса, антибиотики, обезболивающие и антидепрессанты легко могут вызвать такое состояние.

Ранее мы писали о том, что фармаколог рассказал, когда в аптеках снова появятся лекарства.

Болезни и лекарства,Первый канал,
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