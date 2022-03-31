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1 час назад

В России расширили перечень жизненно важных лекарств

Lenta.ruLenta.ru

В России расширили перечень жизненно важных медикаментов, в него добавили препарат молнупиравир от COVID-19. Премьер-министр страны Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение, сообщается на сайте кабмина.

В России расширили перечень жизненно важных лекарств
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Также для противовирусного препарата фавипиравир, который до этого уже был включен в перечень, добавлены три дополнительные лекарственные формы — порошок, концентрат и лиофилизат, уточнили в российском кабмине.

Подобное решение позволит сделать эти препараты более доступными для россиян, добавили в кабмине. Цены на жизненно важные медикаменты регулирует правительство.

Препараты из этой группы бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача. Сейчас в перечне жизненно важных медикаментов есть более 800 препаратов.

Болезни и лекарства,Михаил Мишустин,
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