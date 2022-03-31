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2 часа назад

Как распознать ранние признаки деменции

Мария Каткова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Многие люди уверены, что деменция развивается только у пожилых, но на самом деле в возрастной группе от 65 до 74 лет 5% людей, согласно исследованиям, страдают деменцией. Их доля увеличивается с возрастом, но это не отменяет того, что первые признаки болезни могут появиться уже после 50 лет. Это происходит у тех людей, которые справились с интоксикацией, имеют различные хронические заболевания или подвергались травмам.

Как распознать ранние признаки деменции
Фото: РамблерРамблер

Деменция считается болезнью, но по факту это — совокупность симптомов, которые появляются в результате повреждения мозга. Тяжесть течения деменции заключается и в том, что симптомы можно купировать и замедлить их развитие, но полностью вылечить деменцию невозможно.

Есть ряд симптомов, характерных для неврологических заболеваний, в том числе для деменции. То есть мы говорим о состоянии, связанном с нарушением кровообращения головного мозга, питания кислородом головного мозга. В первую очередь мы обращаем внимание на шум в ушах, головокружение, нарушение восприятия информации, нарушение запоминания, нарушение ориентации. На самом деле, любой неврологический симптом может указывать на развитие деменции, но в первую очередь - это снижение когнитивных функций, таких как мышление, память, запоминание, ориентация, нарушения логической цепочки. Есть достаточно много разных тест-систем, которые позволяют выявить, развивается у человека деменция или нет.

Самая простая система тестирования - повторение стихотворения, просьба назвать ближайших родственников, просьба сказать, какая дата, какой год, где человек родился, вернуть его к воспоминаниям.

Врач также может использовать так называемый тест часов, когда просит поставить стрелки на определенное время. Первое, что на себя всегда обращает внимание, - потеря памяти и невозможность выстроить логические цепочки, производить счет.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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