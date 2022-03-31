Как распознать ранние признаки деменции

Есть ряд симптомов, характерных для неврологических заболеваний, в том числе для деменции. То есть мы говорим о состоянии, связанном с нарушением кровообращения головного мозга, питания кислородом головного мозга. В первую очередь мы обращаем внимание на шум в ушах, головокружение, нарушение восприятия информации, нарушение запоминания, нарушение ориентации. На самом деле, любой неврологический симптом может указывать на развитие деменции, но в первую очередь - это снижение когнитивных функций, таких как мышление, память, запоминание, ориентация, нарушения логической цепочки. Есть достаточно много разных тест-систем, которые позволяют выявить, развивается у человека деменция или нет.



Самая простая система тестирования - повторение стихотворения, просьба назвать ближайших родственников, просьба сказать, какая дата, какой год, где человек родился, вернуть его к воспоминаниям.



Врач также может использовать так называемый тест часов, когда просит поставить стрелки на определенное время. Первое, что на себя всегда обращает внимание, - потеря памяти и невозможность выстроить логические цепочки, производить счет.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"