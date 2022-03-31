Как распознать ранние признаки деменции

Многие люди уверены, что деменция развивается только у пожилых, но на самом деле в возрастной группе от 65 до 74 лет 5% людей, согласно исследованиям, страдают деменцией. Их доля увеличивается с возрастом, но это не отменяет того, что первые признаки болезни могут появиться уже после 50 лет. Это происходит у тех людей, которые справились с интоксикацией, имеют различные хронические заболевания или подвергались травмам.
Деменция считается болезнью, но по факту это — совокупность симптомов, которые появляются в результате повреждения мозга. Тяжесть течения деменции заключается и в том, что симптомы можно купировать и замедлить их развитие, но полностью вылечить деменцию невозможно.