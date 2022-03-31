Врач назвал снижающий риск развития рака продукт

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукт, снижающий риск развития рака. По его словам, таким свойством обладает куркума. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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По словам специалиста, профилактическое действие против онкологических заболеваний куркумы научно доказано.

«Когда стали исследовать связи между теми или иными заболеваниями и образом питания, вдруг оказалось, что люди, использующие большое количество куркумы, реже болеют онкозаболеваниями», — заявил он.

Доктор пояснил, что употребление куркумы предотвращает развитие рака толстой и прямой кишки, рака предстательной железы, а также рака молочных желез. Специя содержит вещество куркумин, которое имеет противораковое свойство.

«Стали показывать эффекты куркумина уже непосредственно в лабораториях и находили прямые эффекты, что куркумин возвращает опухолевой клетке чувствительность, после чего она сама себя убивает», — отметил врач.