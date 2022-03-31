Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

Врачи назвали ранние признаки деменции

Медики сообщили, что деменция может вызвать ряд изменений и существует множество признаков, о которых следует знать. Ранняя диагностика может замедлить развитие болезни, поэтому важно выявить признаки на ранней стадии.

Врачи назвали ранние признаки деменции
Фото: PixabayPixabay

— Изменения у человека на ранних стадиях деменции могут быть настолько постепенными, что их часто можно принять за нормальное старение. Поскольку деменция влияет на людей по-разному, симптомы не всегда могут быть очевидными. На самом деле неспособность распознать ранние признаки часто приводит к тому, что людям не ставят диагноз в течение нескольких лет, — отметили врачи.

Так, одним из признаков деменции являются провалы в памяти, когда человек не может вспомнить, что он делал вчера, и забывает имена друзей или повседневные предметы.

Также человеку может быть трудно следить за разговорами или телепрограммами, он может повторять что-то снова и снова или иметь проблемы с мышлением или рассуждениями.

— Они могут чувствовать гнев, беспокойство или депрессию из-за потери памяти или чувствовать себя смущенными даже в знакомой обстановке, — рассказали специалисты.

Кроме того, люди, живущие с болезнью Альцгеймера и другими видами слабоумия, могут иметь проблемы со сном или испытывать повышенную спутанность сознания, беспокойство или возбуждение, отметили врачи.

Симптомы деменции могут также включать проблемы с языком, такие как неправильное использование слов или проблемы с речью, и трудности с повседневной деятельностью.

Факторами риска развития деменции являются потеря слуха, депрессия, одиночество или социальная изоляция, сообщается на портале Express.

Медики рассказали о трех привычках, которые могут снизить риск развития деменции. Они рекомендуют людям следовать как можно большему количеству привычек здорового образа жизни, чтобы защитить мозг с возрастом.

Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители