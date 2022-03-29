Деменция Брюса Уиллиса: почему все больше людей теряют память

Недавно СМИ шокировали читателей новостью о том, что 66-летний Брюс Уиллис завершает карьеру по причине ранней деменции. "Рамблер" поговорил с врачом общей практики, Денисом Прокофьевым о том, почему все больше людей сталкиваются с этим заболеванием.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Деменция – это приобретенное слабоумие, обусловленное органическим поражением головного мозга. Обычно болезнь проявляется как набор симптомов, которые включают нарушения памяти и мышления.

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Новость о том, что Брюс Уиллис использует наушник, через который ему подсказывают реплики, появилась еще в 2015 году. По словам источника, во время съемок фильма "Стекло" сотрудники постоянно редактировали сцены, заставляя актера повторять реплики. Изо всех сил Уиллис пытался запомнить их, но не мог. К сожалению, нарушение памяти – это не единственная проблема деменции.

"Все-таки когда мы говорим о деменции, то есть о снижении когнитивных способностей, это вызвано гипоксией головного мозга, то есть недостаточной степенью поступления кислорода в головной мозг. В результате возникают нарушения в его работе, появляются спутанность сознания, дезориентация, нарушение логических цепочек", - комментирует ситуацию Денис Прокофьев.

Традиционно деменция считается заболеванием пожилых. Чаще всего ее провоцирует болезнь Альцгеймера, однако привести к необратимым последствиям может злоупотребление алкоголем, наркомания, сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой и другие болезнь.

"Действительно, у этого заболевания есть своя возрастная группа. Но не стоит забывать, что уже после сорока происходят необратимые изменения в сосудах, которые и проводят к развитию деменции. Нарушается кровоток и как следствие происходит гипоксия", - пояснил врач.

Предотвратить возникновение этого заболевания можно с помощью медикаментозных методов. По словам Прокофьева, это раннее использование ноотропов, антиагрегатной терапии, а также препаратов, которые влияют на процесс атеросклероза.

Не менее важно заниматься профилактикой деменции с помощью когнитивных тренингов, которые включают в себя развитие памяти, внимания и ассоциативного ряда. Это простые упражнения, например, кроссворды, головоломки, изменение маршрутов, построение ассоциативных рядов с помощью фотоальбомов и изучение языков. Это приводит к тому, что головной мозг постоянно находиться в работе.