Что такое алопеция и можно ли с ней справиться

Сегодняшней ночью в Лос-Анджелесе состоялась 94 церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар». Одним из самых запоминающихся ее моментов стал не просто скандал, как это случается почти на каждой премии, а самая настоящая драка. Актер Уилл Смит, получивший, кстати, чуть позже и саму статуэтку за лучшую мужскую роль в картине «Король Ричард», ударил по лицу ведущего церемонии — Криса Рока. Всему виной шутки, отпущенные ведущим в сторону жены Смита — Джады Пинкетт-Смит. Он высказался насчет ее внешнего вида, отметив ее удивительно короткую прическу, и добавив, что она напоминает ему героиню фильма «Солдат Джейн». Все это вывело из себя Смита, ведь его почти совсем лысая жена не спроста обрила голову. Не так давно она публично призналась, что страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, при котором сильно выпадают волосы. Пинкетт-Смит приняла решение заявить об этом, дабы исключить слухи о каких-то более серьезных заболеваниях.

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Рамблер решил разобраться, что же такое алопеция и можно ли от нее избавиться.

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Не новость, что выпадение волос может быть следствием генетической предрасположенности к облысению, однако далеко не всегда это является основным фактором. Довольно часто алопеция касается тех, кто слишком часто испытывает стресс или имеет нарушения гормонального уровня. Она может затронуть женщин в период беременности или послеродовой, может быть связана с экологической обстановкой или стать следствием инфекционных заболеваний.

В любом случае алопеция — заболевание, при котором выпадение волос выходит за рамки физиологической нормы. Болезнь делится на два вида: нерубцовая и рубцовая алопеция. Рубцовая возникает в основном как следствие внешнего воздействия или результат других заболеваний. Отличается полным разрушением волосяных фолликул. Лечение такого вида болезни невозможно, так как фолликулы не восстанавливаются. Нерубцовая алопеция делится на три типа: гнездная, андрогенетическая и диффузная. Гнездная локализуется очагами разного размера и формы, которые могут потом снова зарастать. Андрогенетическая —самый частый тип алопеции, у мужчин облысение при таком типе начинается, как правило, с теменной области, у женщин — с лобной области и теменного пробора. При своевременном обращении к врачу-трихологу, можно вылечить такой тип облысения. Диффузный тип заболевания — тот, который встречается при лучевых и химических облучениях, в послеродовой период, а так же является результатом сильных стрессов, гормональных сбоев и перенесенных инфекций. При таком типе происходит равномерное выпадение волос по всей голове. Этот тип успешно останавливается и лечится, если вовремя обратиться к доктору.