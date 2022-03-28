Как витамин B влияет на развитие болезни Альцгеймера

Ученые всего мира ищут способы борьбы с одним из самых опасных заболеваний нашего времени — болезнью Альцгеймера. О том, существует ли возможность замедлить ее развитие и могут ли в этом помочь витамины, "Рамблеру" рассказал эксперт Денис Прокофьев, врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач".
Болезнь Альцгеймера внушает людям страх своей неотвратимостью. Это заболевание на ранних стадиях становится причиной ухудшения памяти, а затем вызывает прогрессирующую деменцию. Вылечить болезнь Альцгеймера нельзя, поскольку на сегодняшний день эффективных лекарств, способных с нею бороться, просто не существует. Однако исследования в этой области не прекращаются, ученые продолжают искать действенные способы если не предотвратить, то хотя бы замедлить прогрессирование заболевания.
Несколько лет назад американские ученые выяснили, что регулярные физические нагрузки способны улучшить работу мозга (в частности, память и концентрацию внимания у пожилых людей). В результате исследований эксперты пришли к выводу, что активно занимаясь спортом, люди, страдающие старческой деменцией, могут замедлить ее развитие.
Последние исследования специалистов выявили новый способ помочь снизить риск деменции и замедлить ее развитие. Профессора Гэри Ландерт и Мигель Моутиньо пришли к выводу, что затормозить развитие болезни может ниацин (известный как витамин B), обладающий свойством поддерживать правильную работу пищеварительной и нервной систем.
Регулярный прием витамина В, по словам ученых, помогает сократить количество амилоидных бляшек, которые появляются в мозге людей с деменцией, вызывая ухудшение когнитивных функций.