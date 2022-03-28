Как витамин B влияет на развитие болезни Альцгеймера

Ученые всего мира ищут способы борьбы с одним из самых опасных заболеваний нашего времени — болезнью Альцгеймера. О том, существует ли возможность замедлить ее развитие и могут ли в этом помочь витамины, "Рамблеру" рассказал эксперт Денис Прокофьев, врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач".

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Болезнь Альцгеймера внушает людям страх своей неотвратимостью. Это заболевание на ранних стадиях становится причиной ухудшения памяти, а затем вызывает прогрессирующую деменцию. Вылечить болезнь Альцгеймера нельзя, поскольку на сегодняшний день эффективных лекарств, способных с нею бороться, просто не существует. Однако исследования в этой области не прекращаются, ученые продолжают искать действенные способы если не предотвратить, то хотя бы замедлить прогрессирование заболевания.

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Несколько лет назад американские ученые выяснили, что регулярные физические нагрузки способны улучшить работу мозга (в частности, память и концентрацию внимания у пожилых людей). В результате исследований эксперты пришли к выводу, что активно занимаясь спортом, люди, страдающие старческой деменцией, могут замедлить ее развитие.

Последние исследования специалистов выявили новый способ помочь снизить риск деменции и замедлить ее развитие. Профессора Гэри Ландерт и Мигель Моутиньо пришли к выводу, что затормозить развитие болезни может ниацин (известный как витамин B), обладающий свойством поддерживать правильную работу пищеварительной и нервной систем.

Витамины группы B всегда используются с целью нейропротекции. То есть когда мы говорим о проблемах нервной системы, в терапию вместо с другими препаратами подключаются витамины группы B. Основная их задача — нормализация передачи нервного импульса посредством восстановления поврежденного нервного волокна.

Зачастую используются формулы витаминов B1, B6, B12. Они хорошо используются вместе с никотиновой кислотой, с витамином PP.

Надо сказать, что лечение только препаратами группы B невозможно. На рынке есть МагнеB6, Магнелис, в них крайне мало витаминов группы B, поэтому относить их к лечебным препаратам я не могу. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Регулярный прием витамина В, по словам ученых, помогает сократить количество амилоидных бляшек, которые появляются в мозге людей с деменцией, вызывая ухудшение когнитивных функций.

Для того чтобы витамин B работал, нужна достаточно высокая его концентрация. Ее можно получить только при внутривенном введении при инъекционных формах витаминов группы B, если мы хотим получить максимальный эффект.

Мое личное мнение, витамин группы B должен и может быть включен в состав комплексной схемы лечения. Но ни в коем случае не в общедоступных формах. Как правило, необходима инъекционная форма, но в достаточно больших дозировках, которых нет в общепринятых препаратах. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"