Как ногти могут указать на сердечный приступ

Сердце — сложный и жизненно необходимый орган в теле человека. Он беспрестанно качает кровь, чтобы питать все ткани организма кислородом и прочими жизненно важными веществами. Проводником в этом процессе выступает артериальная сеть. Для того, чтобы у сердца были ресурсы на эту непростую работу, ему и самому необходимо питание в виде крови, обогащенной кислородом — она поступает к нему через сеть коронарных артерий к мышечной стенке — миокарду. Сердечным приступом называется та ситуация, в которой кровь по каким-либо причинам не поступает к миокарду и клетки сердечной мышцы начинают отмирать по причине кислородного голодания. Сердечный приступ так же называют инфарктом миокарда. Это серьезное заболевание, которое несет существенную угрозу жизни, однако вовремя принятые меры могут спасти человеку жизнь. Рамблер выяснил, какие признаки могут указывать на проблемы с сердцем.
Основными «звоночками» о проблемах с сердцем являются такие признаки, как чувство сдавленности в грудной клетке, отдышка, затяжной кашель, усиливающийся в горизонтальном положении, долго не приходящее в норму повышенное давление, частая слабость и быстрая утомляемость, учащенный пульс в состоянии покоя и другие — все они довольно широко известны и требуют внимательного отношения. Однако существуют и не самые очевидные признаки, указывающие на то, что стоит обратиться к врачу и проверить сердце. Одним из таких признаков является внешний вид ногтей человека.