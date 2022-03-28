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1 час назад

Как ногти могут указать на сердечный приступ

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Сердце — сложный и жизненно необходимый орган в теле человека. Он беспрестанно качает кровь, чтобы питать все ткани организма кислородом и прочими жизненно важными веществами. Проводником в этом процессе выступает артериальная сеть. Для того, чтобы у сердца были ресурсы на эту непростую работу, ему и самому необходимо питание в виде крови, обогащенной кислородом — она поступает к нему через сеть коронарных артерий к мышечной стенке — миокарду. Сердечным приступом называется та ситуация, в которой кровь по каким-либо причинам не поступает к миокарду и клетки сердечной мышцы начинают отмирать по причине кислородного голодания. Сердечный приступ так же называют инфарктом миокарда. Это серьезное заболевание, которое несет существенную угрозу жизни, однако вовремя принятые меры могут спасти человеку жизнь. Рамблер выяснил, какие признаки могут указывать на проблемы с сердцем.

Как ногти могут указать на сердечный приступ
Фото: pixabay.compixabay.com

Основными «звоночками» о проблемах с сердцем являются такие признаки, как чувство сдавленности в грудной клетке, отдышка, затяжной кашель, усиливающийся в горизонтальном положении, долго не приходящее в норму повышенное давление, частая слабость и быстрая утомляемость, учащенный пульс в состоянии покоя и другие — все они довольно широко известны и требуют внимательного отношения. Однако существуют и не самые очевидные признаки, указывающие на то, что стоит обратиться к врачу и проверить сердце. Одним из таких признаков является внешний вид ногтей человека.

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Зачастую изменения ногтевой пластины свидетельствуют о ряде заболеваний. Врачу всегда очень важно смотреть на состояние ногтей у пациента. Когда пациент приходит на прием, лучше, чтобы он был без маникюра. Потому что по ногтям, так же, как и по слизистой губ, можно предположительно поставить диагноз. Это косвенные признаки, на которые врач обращает внимание. В первую очередь деформация ногтевой пластины должна наводить человека на мысль о проблеме с витаминами. Действительно, нехватка витаминов А, Е, С, цинка, железа и других групп витаминов приводят к проблемам, связанным с ломкостью ногтей.

С позиции кардиологии наибольшее значение имеет патология, называемая пальцами Гиппократа. Это тот момент, когда ногти становятся толстыми, изогнутыми. Данная патология, как правило, связана с заболеванием сердца. Помимо этого особую группу составляют пациенты, которые имеют борозды на ногтевой пластине. Они, конечно, могут возникать и вследствие травмы. Но если же продольные борозды есть на всех пальцах, это может быть признаком заболевания сердца.

Вообще, еще раз хочу подчеркнуть, что нет оснований ставить диагноз только лишь по деформации ногтевой пластины. Это второстепенный признак.

В любом случае, ноготь можно рассматривать как «лакмусовую бумажку», но состояние ногтей уж точно не может служить поводом для постановки диагноза в отношении сердечного приступа, ведь это только косвенный признак. Важно не маскировать состояние ногтевой пластины лечебными лаками, лосьонами, либо какими-то окрашивающими лаками, с этой проблемой нужно прийти к врачу терапевту или дерматологу и поставить диагноз.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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