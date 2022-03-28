Как ногти могут указать на сердечный приступ



Зачастую изменения ногтевой пластины свидетельствуют о ряде заболеваний. Врачу всегда очень важно смотреть на состояние ногтей у пациента. Когда пациент приходит на прием, лучше, чтобы он был без маникюра. Потому что по ногтям, так же, как и по слизистой губ, можно предположительно поставить диагноз. Это косвенные признаки, на которые врач обращает внимание. В первую очередь деформация ногтевой пластины должна наводить человека на мысль о проблеме с витаминами. Действительно, нехватка витаминов А, Е, С, цинка, железа и других групп витаминов приводят к проблемам, связанным с ломкостью ногтей.



С позиции кардиологии наибольшее значение имеет патология, называемая пальцами Гиппократа. Это тот момент, когда ногти становятся толстыми, изогнутыми. Данная патология, как правило, связана с заболеванием сердца. Помимо этого особую группу составляют пациенты, которые имеют борозды на ногтевой пластине. Они, конечно, могут возникать и вследствие травмы. Но если же продольные борозды есть на всех пальцах, это может быть признаком заболевания сердца.



Вообще, еще раз хочу подчеркнуть, что нет оснований ставить диагноз только лишь по деформации ногтевой пластины. Это второстепенный признак.



В любом случае, ноготь можно рассматривать как «лакмусовую бумажку», но состояние ногтей уж точно не может служить поводом для постановки диагноза в отношении сердечного приступа, ведь это только косвенный признак. Важно не маскировать состояние ногтевой пластины лечебными лаками, лосьонами, либо какими-то окрашивающими лаками, с этой проблемой нужно прийти к врачу терапевту или дерматологу и поставить диагноз.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"