Раскрыт ранний признак деменции

Усиливающаяся сонливость в дневное время может быть ранним признаком деменции. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer’s and Dementia.

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Специалисты подчеркнули, что рост продолжительности дневного сна у пожилых людей связан с увеличением шансов развития болезни Альцгеймера. В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто спал днем больше часа, риск развития деменции был на 40 процентов выше, чем у тех, кто спал меньше часа в день.

У участников исследования без нарушений когнитивных функций ежедневный дневной сон увеличивался в среднем на 11 минут в год. У добровольцев с умеренным когнитивным расстройством, темпы увеличения продолжительности сна увеличивались в два раза и доходили до 24 минут. При этом в тот момент, когда у пациента диагностировали болезнь Альцгеймера, темпы увеличения почти утраивались, вырастая до 68 минут.

Ученые считают, что чрезмерно длительный дневной сон может быть не причиной, а первым тревожным признаком упадка умственных способностей.