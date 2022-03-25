Россиянам рассказали о влиянии погоды на боль в суставах

Главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области, руководитель ревматологического отделения МОНИКИ, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев в беседе с Ura.ru назвал возможные причины боли в суставах. По его словам, на возникновение неприятных ощущений может повлиять изменение погоды, если при этом у человека обострились ревматические заболевания.
«Как правило, боль в суставах возникает не совсем у здорового человека, а у того, кто имеет те или иные заболевания. Речь идет о ревматических болезнях, таких, как остеоартроз. Для этих болезней характерна сезонность. То есть развитие ухудшения в те периоды, когда погода меняется, меняется температура, влажность и так далее. Если вдруг нет никакого заболевания, а весной заболят суставы, лучше обратиться к врачу»,
— рассказал специалист.
Кроме того, врач посоветовал россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, тщательнее следить за состоянием своих суставов. Он заявил, что подобные боли могут являться одним из проявлений постковидного синдрома.