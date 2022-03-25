Россиянам рассказали о влиянии погоды на боль в суставах

«Как правило, боль в суставах возникает не совсем у здорового человека, а у того, кто имеет те или иные заболевания. Речь идет о ревматических болезнях, таких, как остеоартроз. Для этих болезней характерна сезонность. То есть развитие ухудшения в те периоды, когда погода меняется, меняется температура, влажность и так далее. Если вдруг нет никакого заболевания, а весной заболят суставы, лучше обратиться к врачу»,