Врач рассказала, почему повышается риск заражения туберкулезом

На развитие туберкулеза у инфицированного человека может повлиять постоянный стресс. Об этом сообщила внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в интервью РИА Новости.
"То, что заболеть туберкулезом может человек, который испытывает постоянный стресс, при условии, что он инфицирован микобактериями, это совершенно точно. А что в мегаполисе человек должен заболеть из-за того, что у него стресс, тут я не совсем согласна, так как не считаю, что в мегаполисе стресса больше, чем в других местах", — объяснила Богородская.
По ее словам, риск заражения связан с особенностями жизни в мегаполисе:
"В мегаполис приезжает много людей из других регионов и стран, присутствует маятниковая миграция, когда одни и те же люди ежедневно приезжают в Москву на работу или учебу из соседних регионов, имеют много новых контактов. Чем у человека больше контактов, тем чаще вероятность, что среди контактов может встретиться больной туберкулезом. Именно с этим связан повышенный риск заражения туберкулезом".
На распространение болезни, по словам врача, влияет плотность населения:
"Когда в многоквартирных домах подъезды по нескольку десятков этажей, а на одной лестничной клетке располагается 4-6 квартир - в этих условиях вероятность распространения туберкулеза, если туда попал больной, значительно больше, чем при низкой плотности населения".
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