Что нужно знать о туберкулезе: 5 важных фактов

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Согласно Докладу ВОЗ, в связи с распространением COVID-19 показатели смертности от этого заболевания возросли в течение последних двух лет. “Рамблер” поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым о том, что важно знать каждому о туберкулезе.

Туберкулез – высококонтагиозное заболевание

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Заразиться туберкулезом, к сожалению, можно практически везде.

Как правило, таким местом может быть подъезд, лифт дома, где есть больные открытой формой туберкулеза. Ведь заразна именно открытая форма туберкулеза. И туберкулез поражает людей с ослабленным иммунным статусом. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Если иммунитет снижен, то при контакте с человеком с открытой формой туберкулеза вероятность заражения достаточно высока. Однако в некоторых крупных городах осуществляется внимательный контроль за пациентами с этим заболеванием. И больного с открытой формой туберкулеза в процессе лечения не допускают на улицу.

Туберкулез нельзя лечить самостоятельно

Туберкулез можно вылечить. Однако этот процесс требует контроля со стороны врача-фтизиатра.

Нужно сказать, что туберкулез запрещено лечить в амбулаторной практике вне диспансеров, либо в частных клиниках, так как туберкулез – социально значимое заболевание. И нет смысла искать какие-либо противотуберкулезные препараты, потому что это отдельная схема, которую знают врачи-фтизиатры. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Проба Манту – не защита от туберкулеза

В России проба Манту делается один раз в год, начиная с 12-месячного возраста. И такая мера была принята не просто так.

Проба Манту может подтвердить или опровергнуть наличие туберкулеза. Если проба дает ложноположительный результат, что бывает довольно часто, то есть такая мера тестирования как диаскинтест. Это более чувствительная мера. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Туберкулез меняет ткань легких

Восстановить легочную ткань после перенесенного туберкулеза, если было проведено своевременное лечение, вполне возможно, но это требует и основного лечения, и ряда реабилитационных мероприятий. Но все зависит от степени поражения. Ведь туберкулез бывает не только легочной ткани. Существует и туберкулез костей, и органов – это уже абсолютно другая история. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Туберкулезом можно болеть несколько раз

Чтобы исключить этот диагноз, нужно раз в полгода проходить диагностическую флюорографию, предупреждает эксперт. В группе риска находятся пациенты, имеющие в анамнезе данное заболевание.