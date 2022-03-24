Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
4 часа назад

Врачи назвали четыре способа снизить уровень сахара в крови

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Американские врачи назвали четыре простых способа, которые могут помочь снизить уровень сахара. Советы специалистов публикует Eat This, Not That! (ETNT).

Врачи назвали четыре способа снизить уровень сахара в крови
Фото:  Unsplash Unsplash

«Здоровое питание и правильное планирование времени приема пищи помогут вам избежать повышения уровня сахара», — утверждает доктор Эми Хесс-Фишл. Она советует следить за количеством потребляемого сахара и углеводов, ограничить употребление алкоголя и есть больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Также Хесс-Фишл рекомендует регулярно заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови. Однако врач предупредила, что, если человеку уже диагностировали гипогликемию, то тренировки стоит прекратить, так как они не только не поспособствуют снижению уровня сахара, но могут поднять его еще выше.

Доктор медицинских наук Майкл Лин считает, что поддержание здорового веса и избавление от лишних килограммов также способны нормализовать уровень сахара. «Наши исследования показывают, что даже если пациент страдает диабетом 2-го типа в течение нескольких лет, перевести болезнь в ремиссию при помощи похудения вполне реально», — отметил Лин.

Другим важным способом снизить уровень сахара врачи считают контроль за уровнем стресса. Исследования Американской диабетической ассоциации показывают, что выработка чрезмерного количества гормонов стресса способна повысить уровень глюкозы. Кроме того, люди, находящиеся под постоянным воздействием стресса, плохо контролируют свое питание и зачастую не занимаются физическими упражнениями, что автоматически помещает их в зону риска.

Ранее диетолог Джули Аптон назвала напитки, способствующие снижению уровня холестерина. Она советует пить напитки богатые флавоноидами.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители