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6 часов назад

Россиян предупредили об обострении ряда болезней весной

Lenta.ruLenta.ru

Врач-терапевт Надежда Чернышова и диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол в беседе с RT рассказали, что ряд заболеваний традиционно обостряются весной. Об этом они сообщили в интервью RT.

Врачи объяснили, какие болезни обостряются весной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты предупредили об обострении болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Они допустили ухудшение язвенных болезней желудка и двенадцатиперстной кишки в весенний период. Медики призвали наблюдать россиян за своим самочувствием в этот период и обращать внимание на признаки ухудшение.

В свою очередь Хорол добавила, что весной нередко наблюдается дефицит витаминов, поэтому иммунная система у россиян может «работать на пределе». Она посоветовала следить за питанием.

«Рацион должен быть сбалансирован: обволакивающие каши с утра (все, кроме манной), кисломолочные продукты, которые поддерживают иммунную систему и микрофлору кишечника, также нежирные овощные супы, а в качестве гарнира к мясу — запеченные овощи»,

— призвала диетолог.

Ранее диетолог Оксана Михалева раскрыла пять полезных свойств спаржи. Она отметила, что этот овощ богат пищевыми волокнами и белком.

Болезни и лекарства,
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