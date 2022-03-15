Почему у некоторых людей вырастает кость на пальце ноги

Многим знакома проблема в виде выпирающей косточки на ноге. Это шишка у основания большого пальца, которая вырастает в результате деформации сустава. "Рамблер" пообщался Владимиром Животовом, практикующим врачом-остеопатом, краниопостурологом о том, почему это происходит.
Чаще всего с вальгусной деформацией стопы сталкиваются женщины после 30-35 лет. В основном, изменение первого плюснефалангового сустава возникает
по трем основным причинам:
По словам, Животова симптомами растущей косточки на ногах может стать быстрая утомляемость в стопах при ходьбе и тяжесть в ногах. В какой-то момент человеку станет трудно преодолевать большие расстоящия
По словам врача, если деформация находится в ранней стадии, то можно заметно улучшить форму стопы. Но если косточка уже проявилась, это говорит о запущенной стадии плоскостопия. В этом случае вернуть косточку в исходное состояние не получится. Но если начать лечение, то ноги перестанут болеть и уставать. Да, форма останется прежней, но дискомфорта возможно избежать.
Владимир Животов утверждает, что самый неправильный путь лечения деформации — это удаление косточки хирургическим путем.
Существуют опасные способы лечения, а есть просто бесполезные. Например, использование силиконовых расширителей, которые зажимаются между большим и вторым пальцем.
Самостоятельно врач советует делать упражнения для стоп, массировать их, прокатывать ими обычную скалку, делать для ног теплые ванночки, холодные обливания с тем, чтобы снять нагрузку на мышцы и связки стопы.
А если у вас уже есть «косточки», необходимо сосредоточиться на всем теле, а не только на них. Восстанавливать скелет и обмен веществ — это задача остеопата и эндокринолога. Если начать лечение вовремя, вы сможете остановить деформацию суставов и, в некоторых случаях, даже улучшить внешний вид ног.