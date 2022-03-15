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3 часа назад

Почему у некоторых людей вырастает кость на пальце ноги

Даша Краснова
Владимир Животовэксперт

Многим знакома проблема в виде выпирающей косточки на ноге. Это шишка у основания большого пальца, которая вырастает в результате деформации сустава. "Рамблер" пообщался Владимиром Животовом, практикующим врачом-остеопатом, краниопостурологом о том, почему это происходит.

Почему у некоторых людей вырастает кость на пальце ноги
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Чаще всего с вальгусной деформацией стопы сталкиваются женщины после 30-35 лет. В основном, изменение первого плюснефалангового сустава возникает

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по трем основным причинам:

  • Сколиоз, из-за которого одна сторона нагружается сильнее, чем другая;
  • Травмы крестца и копчика, из-за которых возникает неправильная нагрузка на стопы;
  • Нарушения обмена веществ, из-за которого ткани ослаблены и стопа под весом тела сильнее распластывается.

По словам, Животова симптомами растущей косточки на ногах может стать быстрая утомляемость в стопах при ходьбе и тяжесть в ногах. В какой-то момент человеку станет трудно преодолевать большие расстоящия

Чтобы нормализовать нагрузку на стопы, необходимо, прежде всего, восстановить правильное положение скелета, обратившись за лечением к хорошему остеопату. Изменится ли «косточка» внешне? У взрослого сформированного человека с давней травмой иногда удается добиться небольшого улучшения внешнего вида стоп. Если пациент уже в зрелом возрасте и деформация явная, то мы ее не устраним. Но можно так выстроить тело, что даже с этой деформированной стопой человек будет вполне удобно ходить.
Владимир Животов
Владимир ЖивотовОстеопат

По словам врача, если деформация находится в ранней стадии, то можно заметно улучшить форму стопы. Но если косточка уже проявилась, это говорит о запущенной стадии плоскостопия. В этом случае вернуть косточку в исходное состояние не получится. Но если начать лечение, то ноги перестанут болеть и уставать. Да, форма останется прежней, но дискомфорта возможно избежать.

Владимир Животов утверждает, что самый неправильный путь лечения деформации — это удаление косточки хирургическим путем.

«Косточки» — это своеобразная дополнительная опора, которую тело выстраивало годами. Если эту опору удалить, то возникают большие затруднения с ходьбой, иногда — полная невозможность ходить из-за болей в стопах, хотя внешне они могут выглядеть идеально. Если операция выполнена только на одной ноге, то нагрузка на другую ступню автоматически увеличивается, она «распластывается» и может прибавить 1-2 размера.
Владимир Животов
Владимир ЖивотовОстеопат

Существуют опасные способы лечения, а есть просто бесполезные. Например, использование силиконовых расширителей, которые зажимаются между большим и вторым пальцем.

Расширители никак не влияют на исходные проблемы, из-за которых выросли косточки — сколиоз, копчиковую травму или неправильный обмен веществ. Поэтому эффект от них не может быть значимым и стойким.
Владимир Животов
Владимир ЖивотовОстеопат

Самостоятельно врач советует делать упражнения для стоп, массировать их, прокатывать ими обычную скалку, делать для ног теплые ванночки, холодные обливания с тем, чтобы снять нагрузку на мышцы и связки стопы.

А если у вас уже есть «косточки», необходимо сосредоточиться на всем теле, а не только на них. Восстанавливать скелет и обмен веществ — это задача остеопата и эндокринолога. Если начать лечение вовремя, вы сможете остановить деформацию суставов и, в некоторых случаях, даже улучшить внешний вид ног.

Болезни и лекарства,
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