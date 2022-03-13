Какие продукты запрещены после удаления щитовидки

Показаний для удаления щитовидной железы всего два: злокачественная опухоль и многоузловой токсический зоб. Девять из десяти больных после операции живет более пяти лет. Часто даже более 20. Врач-эндокринолог Ольга Крутоверцева в беседе с «Рамблером» рассказала, какие продукты запрещено употреблять после удаления щитовидки.
По словам эксперта, чтобы оценить, правильно ли подобрана доза препарата, пациент должен сдать анализ на гормон ТТГ. Если у человека после операции нормальный ТТГ, значит, все клетки организма получают должную энергию и чувствуют себя так же, как если бы вместо таблеток работала железа, утверждает врач.