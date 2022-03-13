Какие продукты запрещены после удаления щитовидки

Следовательно, человек с нормальным ТТГ считается абсолютно здоровым. Поэтому он доложен питаться сбалансированно также, как и обычный человек. Никаких особых диет или исключения каких-либо продуктов быть не должно. В его рационе должны присутствовать белки, жиры, углеводы. Желательно включать как можно больше именно медленных углеводов.



Если мы говорим о рекомендациях избегать йода, йодированной соли или йодосодержащих продуктов, то в данной ситуации речь идет только о пациентах, которые готовятся радиойодтерапии. Ограничивать йод нужно только перед проведением этого типа лечения.