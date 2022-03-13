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4 часа назад

Какие продукты запрещены после удаления щитовидки

Катерина Саломе
Ольга Крутоверцеваэксперт

Показаний для удаления щитовидной железы всего два: злокачественная опухоль и многоузловой токсический зоб. Девять из десяти больных после операции живет более пяти лет. Часто даже более 20. Врач-эндокринолог Ольга Крутоверцева в беседе с «Рамблером» рассказала, какие продукты запрещено употреблять после удаления щитовидки.

Какие продукты запрещены после удаления щитовидки
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com
Щитовидная железа — это батарейка, на которой работает на организм. Я всегда привожу в пример автомобиль. Если сердце — это мотор, то щитовидная железа — это аккумулятор. И если у человека она удалена, то этой батарейки в нашем организме нет. И тогда пациенту назначают те гормоны, которые должна была бы восполнять щитовидная железа. В случае удаления этого органа, человеку назначают заместительную гормональную терапию.
Ольга Крутоверцева
Ольга КрутоверцеваВрач-эндокринолог
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По словам эксперта, чтобы оценить, правильно ли подобрана доза препарата, пациент должен сдать анализ на гормон ТТГ. Если у человека после операции нормальный ТТГ, значит, все клетки организма получают должную энергию и чувствуют себя так же, как если бы вместо таблеток работала железа, утверждает врач.

Следовательно, человек с нормальным ТТГ считается абсолютно здоровым. Поэтому он доложен питаться сбалансированно также, как и обычный человек. Никаких особых диет или исключения каких-либо продуктов быть не должно. В его рационе должны присутствовать белки, жиры, углеводы. Желательно включать как можно больше именно медленных углеводов.

Если мы говорим о рекомендациях избегать йода, йодированной соли или йодосодержащих продуктов, то в данной ситуации речь идет только о пациентах, которые готовятся радиойодтерапии. Ограничивать йод нужно только перед проведением этого типа лечения.
Ольга Крутоверцева
Ольга КрутоверцеваВрач-эндокринолог
Болезни и лекарства,
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