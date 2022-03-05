Названо неожиданное последствие стресса для здоровья

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и врач-диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева рассказали в беседе с URA.RU о влиянии стресса на пищеварение человека.

Эксперты пришли к выводу, что стрессовые состояния вызывают обострение синдрома раздраженного кишечника (или СРК). Симптомами этого заболевания являются боли в животе, спазмы, нарушения стула и метеоризм.

«Часто у людей с СРК диагностируют депрессию, тревожное расстройство, нарушение сна. СРК существенно снижает качество жизни, но непосредственно жизни не угрожает», — отметила Полина Королева.

Ее коллега, Нурия Дианова отметила, что лечить это заболевание самостоятельно не стоит, пусть оно и не грозит летальным исходом.

«Как только поступают правильные препараты, то происходит уменьшение болевых ощущений и идет правильное формирование стула», — прокомментировала свою мысль врач.

Для облегчения состояния врачи рекомендуют скорректировать тревогу и возможную скрытую депрессию, а также наладить питание – добавить в меню максимально простую натуральную пищу.

«Для людей с СРК рекомендована диета с низким содержанием ферментируемых олиго- и моносахаридов и полиолов, такое питание способствует уменьшению газообразования и боли, нормализации стула. В период стресса рекомендуется выполнять расслабляющие дыхательные практики, тренировать диафрагмальное дыхание», — резюмировала диетолог Королева.