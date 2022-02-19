Как изобретение холодильника спасло людей от рака желудка

Рак желудка — злокачественная опухоль, которая развивается из клеток слизистой оболочки желудка. По распространенности он занимает пятое место среди всех видов рака, но раньше он был гораздо более агрессивным. Повысить выживаемость пациентов помогли холодильники. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Связь между потребляемой пищей и раком желудка заметили во второй половине двадцатого века. И больше всему этому факту образовались японцы, так как у них рак находили чаще всего. Но с развитием технологий в 60-70х годах количество заболеваний резко снизилось.

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Англичане решили провести необычное исследование. Они буквально рассылали людям пачки бумаг, где спрашивали о холодильниках, рационе и здоровье. В ходе опроса ученые выяснили, что риск развития рака желудка заметно снижается, если пользоваться холодильником не меньше 30 лет. До 1950 года домашних холодильников было мало, поэтому заметить взаимосвязь было трудно.

Причин, почему холодильник спасает людей от рака несколько. В-первых, в долго остаются свежими овощи, зелень и фрукты. В них содержится много витаминов и антиоксидантов, которые защищают от рака.

Также в холодильник можно хранить мясо без соли, консервантов, копчения и прочих вредных для желудка добавок. В охлажденных продуктах значительно меньше бактерий и практически не бывает плесени, которая выделяет канцерогены.

Необычную историю подтверждают и онкологи. Известный петербугский онколог Евгений Имянитов рассказал об этом на конференции для молодых врачей.

"Рак желудка характерен для стран с низкой гигиеной. Считается, что одной из причин снижения заболеваемости этим видом рака в развитых странах стало появление бытовых холодильников. Главная теория говорит о том, что Helicobacter pylori — все-таки так или иначе алиментарная (пищевая) инфекция. А поскольку уже установлена ее связь с развитием рака желудка, значит, регулярное поступление в организм инфекционного агента вместе с испорченными продуктами — один из факторов риска развития этой опухоли".

Причины возникновения рака желудка и других опухолей человека до настоящего времени окончательно не выяснены. При этом доказано, что имеет значение характер пищи, способ ее приготовления, температура, режим питания.

Нерегулярное питание, преобладание в пище животных жиров, соли, пережаренных продуктов, употребление слишком горячей пищи или больших кусков потенциально может провоцировать рак. Также влияет наличие открытых язв и постоянное раздражение слизистой оболочки.