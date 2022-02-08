Не только COVID-19: из-за каких болезней пропадает обоняние

За время существования коронавирусной инфекции многие уже выучили, что одним из симптомов является отсутствие обоняния. Однако существует еще несколько заболеваний, которые также характеризуются потерей обоняния — подробнее об этом в материале "Рамблера".

В медицинской сфере потерю обоняния называют аносмией. И чаще всего ее вызывают такие заболевания, как синусит, хронический или острый риниты, носовые полипы, ОРЗ и даже некоторые травмы.

Если говорить о травмах, то потеря обоняния может произойти при черепно-мозговых, переломе горизонтальной пластинки решетчатой кости и воспаление ее пазух, а также при искривлении носовой перегородки и не только.

Медики также выделяют потерю обоняния как симптом появления опухолей, последствие сахарного диабета, а также при деменции с тельцами Леви, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Иногда аносмия может быть также вызвана возрастными изменениями, которые происходят в организме.