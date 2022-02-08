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2 часа назад

Не только COVID-19: из-за каких заболеваний пропадает обоняние

Мария Иглина

За время существования коронавирусной инфекции многие уже выучили, что одним из симптомов является отсутствие обоняния. Однако существует еще несколько заболеваний, которые также характеризуются потерей обоняния — подробнее об этом в материале "Рамблера".

Не только COVID-19: из-за каких болезней пропадает обоняние
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В медицинской сфере потерю обоняния называют аносмией. И чаще всего ее вызывают такие заболевания, как синусит, хронический или острый риниты, носовые полипы, ОРЗ и даже некоторые травмы.

Если говорить о травмах, то потеря обоняния может произойти при черепно-мозговых, переломе горизонтальной пластинки решетчатой кости и воспаление ее пазух, а также при искривлении носовой перегородки и не только.

Медики также выделяют потерю обоняния как симптом появления опухолей, последствие сахарного диабета, а также при деменции с тельцами Леви, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Иногда аносмия может быть также вызвана возрастными изменениями, которые происходят в организме.

Если у вас наблюдается длительное отсутствие обоняния, то следует обязательно обратиться к профильному специалисту. Он, в свою очередь, разберется с причинами аносмии и поможет избежать более серьезные последствия, выявив источник проблемы.

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