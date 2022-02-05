Что такое расстройство Пика и какую опасность несет

Помните детскую песенку о всеядном Робине-Бобине? “Скушал церковь, скушал дом, и кузницу с кузнецом…” Оказывается, такое возможно не только в сказке. И люди с расстройством Пика знают об этом не понаслышке. Подробнее – в новом материале “Рамблера”.

Фото: reddit.com reddit.com

Француз Мишель Лотито попал в Книгу рекордов Гиннеса. Всемирную известность тучный мужчина обрел, когда съел легкомоторный самолет “Цессна-150”. На установку рекорда Мишель потратил два года. Однако страсть к необычным яствам проснулась у него еще в подростковом возрасте.

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Лотито начал свои пищевые эксперименты с поедания стекла. Как-то раз он пил воду, но вдруг стакан лопнул в его руках. Парнишка вспомнил, что не раз слышал о людях, которые могут есть стекло. И решился повторить за ними. Поскольку опыт удался, Мишель, как настоящий бизнесмен, попробовал монетизировать его.

Мальчик стал артистом. Билеты на шоу с его участием раскупали как горячие пирожки. Мишель понял, что пора расширить меню, и принялся за поедание велосипедов. Произведенный на сцене фурор подтолкнул француза к новым экспериментам. Он стал регулярно поедать предметы из металла, предварительно измельчая их на небольшие куски и смазывая маслом. Ужин Мишель запивал большим количеством воды.

За всю жизнь Лотито удалось “полакомиться” 18 велосипедами, 15 тележками из магазинов, семью телевизорами, двумя кроватями, компьютером и другими железными предметами. Гастроэнтерологи лишь разводили руками. Они заключили, что со временем пищеварительная система Мишеля адаптировалась к своеобразному меню, а желудок стал в два раза толще, чем у обычного человека. Кстати умер Лолито в возрасте 57 лет из-за проблем с сердцем, а не с желудком.

Вероятнее всего, немалую роль в судьбе француза сыграло не только любопытство, которое подтолкнуло его проглотить первый в жизни стакан. Но и расстройство Пика – заболевание, которое характеризуется поеданием несъедобного.

Это компульсивное расстройство пищевого поведения часто встречается у детей в возрасте от 1 до 6 лет (до 30% от общего числа выявленных случаев). Грязь, глина, бумага и облупившаяся краска – то, что привлекает маленьких пациентов чаще всего. Менее распространено поедание клея, волос, сигаретного пепла, фекалий.

В группе риска находятся взрослые и дети с интеллектуальными нарушениями, отставанием в развитии, аутизмом, шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством. Продолжительный голод (например, в наказание или ввиду обстоятельств), пережитое насилие и стресс тоже могут спровоцировать появление заболевания.

Большинство малышей перерастают пикацизм, взрослея. Однако людям, находящимся в группе риска, может потребоваться постоянный мониторинг их поведения для преодоления болезни.

Необходимо сделать оговорку: речь не идет о пищевом любопытстве. Человек с диагнозом “пикацизм” постоянно ест несъедобное, даже если это вызывает у него тошноту. Контрольный период – один месяц. Если такое поведение сохраняется в течение четырех недель (или более), врач-психиатр может диагностировать его как пикацизм. Среди вероятных последствий заболевания:

Расстройство желудка;

Боль в животе;

Кровь в стуле (что может быть признаком язвы, развившейся из-за употребления в пищу несъедобных предметов);

Запор или диарея;

Отравление свинцом (при употреблении кусочков краски, содержащих свинец);

Закупорка или разрыв кишечника (из-за поедания твердых предметов, например, камней);

Травмы зубов;

Инфекции (от микроорганизмов и паразитов, которые попадают внутрь);

Железодефицитная анемия;

Лечение расстройства Пика должно быть комплексным. Одна из первостепенных задач – устранить последствия поедания несъедобных предметов. Вероятнее всего, врач-гастроэнтеролог направит пациента сдать анализ крови и кала (проверить дефицит жизненно важных витаминов и микроэлементов, наличие паразитов) и пройти рентген-исследование. Но нужна и консультация у психиатра. Он сможет помочь в устранении или компенсации причины пикацизма.